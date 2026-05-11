Chand Mera Dil Trailer Reaction: रोमांस-धोखे की कहानी लेकर आ रहे लक्ष्य और अनन्या, दर्शकों को कैसा लगा 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर?

Chand Mera Dil Trailer: अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की अपकमिंग मूवी 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. आइए जानते हैं इस पर फैंस का रिएक्शन क्या है.

कैसा है 'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर?

Chand Mera Dil Trailer Users Reaction: धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में एक ऐसी लव स्टोरी की झलक देखने को मिली जो एकदम फिल्मी होने के साथ-साथ आज के दौर की लगे और इसे देखर लगता है कि, यह फिल्म आपको इमोशन्स के रोलर-कोस्टर पर ले जाने वाली है. 'चांद मेरा दिल' में रोमांस से लेकर धोखे तक की जबरदस्त कहानी को दिखाय गया है, लेकिन इसपर दर्शकों का क्या रिएक्शन है और उन्हें फिल्म का ट्रेलर (Chand Mera Dil Trailer) कैसा रहा आइए इसके बारे में जानते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

'चांद मेरा दिल' ट्रेलर की शुरुआत होती है अनन्या पांडे (चांदनी) और लक्ष्य लालवानी (आरव) के बीच एक बहुत ही इंटेंस पल से...फिर कहानी फ्लैशबैक आता है जो उनके कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां से दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत होती है. ट्रेलर का सबसे मजबूत हिस्सा अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री है. शुरुआत में उनका रोमांस जितना मासूम और फ्रेश लगता है, बाद में वही उतना ही दर्दनाक हो जाता है.

क्या है ट्विस्ट?

जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, कहानी सीरियस हो जाती है. इनके बीच कुछ ऐसा बड़ा होता है जिससे चांदनी का दिल बुरी तरह टूट जाता है. आरव उसे वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच की टेंशन साफ देखने को मिलती है और ट्रेलर को देखकर तो साफ हो गया है कि, ये फिल्म एक 'हैप्पी' लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें प्यार की उलझनें, ब्रेकडाउन और वो सारे उतार-चढ़ाव हैं जो आजकल के रिश्तों में देखने को मिलते हैं.

कैसा रहा फैंस का रिएक्शन?

'चांद मेरा दिल' का ट्रेलर एक सॉलिड रोमांटिक ड्रामा का पूरा वादा करता है. ये मूवी 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों के लिए इसका इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है. मेकर्स द्वारा जारी किए ट्रेलर को देखने के बाद यूजर्स ने इसपर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते', दूसरे ने सवाल किया, 'मुझे इसमें कमीने और सैयारा के अंश क्यों दिख रहे हैं?' एक अन्य ने लिखा, 'लक्ष्य और अनन्या को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं' एक ने लिखा, 'सॉलिड और इम्पैक्टफुल ट्रेलर' वहीं काफी सारे दर्शकों ने लिखा कि वो अनन्या पांडे और लक्ष्य की इस इंटेंस लव स्टोरी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते.

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धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिजके डिसूजा ने प्रोड्यूस किया है. इसका डायरेक्शन विवेक सोनी ने किया है, जिन्होंने इससे पहले नेटफ्लिक्स की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर का निर्देशन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…