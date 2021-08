Bell Bottom में Lara Dutta ने दिखाया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, पहचान ही नहीं पा रहे फैंस

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मच अवेटेड फिल्म 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म 19 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उससे पहले मेकर्स फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं। मंगलवार (3 अगस्त) को मेकर्स ने फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज किया। इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, ड्रामा और वो सब कुछ दिखा जो एक ट्रेलर में होना चाहिए। हालांकि ट्रेलर में जिसने सबको हैरान किया वो काफी लंबे वक्त बाद फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहीं एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Dutta) का लुक है। Also Read - Bell Bottom trailer OUT: Akshay Kumar का देशभक्तिपूर्ण अंदाज देख झूम उठे फैंस, देखें वीडियो

फिल्म में लारा दत्ता भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं और इसके लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। इंदिरा गांधी के किरदार लारा को पहचानना बेहद मुश्किल या यूं कह लीजिए कि नामुमकिन सा है। लारा की मेहनत और मेकअप आर्टिस्ट के कमाल ने ही इसे संभव कर दिखाया है। लारा दत्ता इस फिल्म में अपने इस रोल से काफी खुश हैं। अपने इस चैलेंजिंग रोल के बारे में लारा ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे शानदार मौका है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाना लारा के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

Just wow! Give the make-up artist of #bellbottom an National award already.

I bet you can't guess this Bollywood actress portraying the role of #indiragandhi.Loved the #BellBottomTrailer ..Can't wait for the movie to release,specially performance by #LaraDutta pic.twitter.com/r871PkzHCw

