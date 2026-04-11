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'लड़कियों का फायदा उठाना...', अक्षय कुमार को लेकर लारा दत्ता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, शुरुआती दिनों का बताया सच

बॉलीवुड की 'अंदाज' गर्ल लारा दत्ता ने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अक्षय कुमार की दरियादिली पर बड़ी बात कही है. लारा ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है कि इंडस्ट्री में नए कलाकारों का फायदा उठाया जाता है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 11, 2026 10:13 AM IST

'लड़कियों का फायदा उठाना...', अक्षय कुमार को लेकर लारा दत्ता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, शुरुआती दिनों का बताया सच
लारा दत्ता ने किया खुलासा

भारतीय सिनेमा में साल 2003 एक यादगार साल था, जब दो ब्यूटी क्वीन्स लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म 'अंदाज' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा. अक्सर फिल्मी गलियारों में नए कलाकारों खासकर कम उम्र की एक्ट्रेस के फायदे उठाए जाने की खबरें आती रहती हैं. लेकिन लारा दत्ता ने एक हालिया इंटरव्यू में अक्षय कुमार को लेकर जो खुलासे किए हैं, वे इस बात के बिल्कुल अलग है.

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लारा दत्ता ने एक बातचीत में उन दिनों को याद किया जब वे और प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं. लारा कहती हैं, "प्रियंका और मैंने एक ही समय पर इस इंडस्ट्री में कदम रखा था. हम दोनों बहुत कम उम्र की थीं और हमारी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हमारे पास कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था." लारा के अनुसार, उस समय अक्षय कुमार एक सुपरस्टार बन चुके थे. उन्होंने देखा कि दो लड़कियां बिना किसी गॉडफादर के इस ग्लैमरस दुनिया में आई हैं. ऐसे में अक्षय ने उनका फायदा उठाने के बजाय एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई और गाइड की तरह उनका साथ दिया.

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लारा दत्ता ने अक्षय की तारीफ

लारा दत्ता ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें अपना "दोस्त, फिलॉसफर और गाइड" बताया. उन्होंने साफ बताया कि बॉलीवुड में जब आप नए होते हैं, तो सुरक्षित महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है. लारा ने कहा, "अक्षय ने कभी हमारी मजबूरी या अनुभवहीनता का लाभ नहीं लिया. इसके बजाय, उन्होंने यह बताया कि हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित हो और हमारा किसी भी तरह से शोषण न हो."

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अक्षय ने की लारा और प्रियंका की मदद

अक्षय कुमार की दुनियादारी और इंडस्ट्री की समझ की सराहना करते हुए लारा ने बताया कि अक्षय को फिल्म जगत की जानकारी है. उन्होंने उस दौर में लारा और प्रियंका को वह मानसिक और प्रोफेशनल सहारा दिया. राज कंवर द्वारा निर्देशित फिल्म 'अंदाज' में अक्षय, लारा और प्रियंका की तिकड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. लारा को उनके 'काजल' के किरदार के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. हालांकि प्रियंका चोपड़ा की 'हीरो' फिल्म पहले रिलीज हो गई थी.

आज दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इन कलाकारों के बीच का सम्मान कम नहीं हुआ है. साल 2024 में फिल्म के 20 साल पूरे होने पर लारा ने एक भावुक पोस्ट के जरिए अक्षय और प्रियंका के प्रति आभार व्यक्त की थी. लारा और प्रियंका जैसे ग्लोबल स्टार्स का निकलना आसान हो जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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