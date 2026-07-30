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Ramayana: कैकेयी के लुक को लेकर ट्रोल हुईं Lara Dutta, नेटिजन्स को खटकी ये बात; पूछा- 'त्रेता युग है या 2026?'

Ramayana Trailer रिलीज के बाद Lara Dutta के Kaikeyi लुक पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई. नेटिजन्स लारा दत्ता के लुक के साथ-साथ कास्टिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 30, 2026 2:53 PM IST
Ramayana: कैकेयी के लुक को लेकर ट्रोल हुईं Lara Dutta, नेटिजन्स को खटकी ये बात; पूछा- 'त्रेता युग है या 2026?'

लारा दत्ता क्यों हो रही हैं ट्रोल?

Lara Dutta Trolled For Kaikeyi Look: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) के पहले पार्ट का ट्रेलर 30 जुलाई 2026, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह करीब 4:15 बजे रिलीज किया गया. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रेलर, एक्टर्स की एक्टिंग और लुक समेत सबकुछ चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां हर कोई भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), माता सीता बनीं साई पल्लवी (Sai Pallavi), रावण बने यश (Yash) और हंस जिमर व ए.आर. रहमान के शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा है, वहीं एक ऐसी बात पर भी बहस छिड़ गई है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. दरअसल, रानी कैकेयी बनीं लारा दत्ता (Lara Dutta) के लुक को लेकर नेटिजन्स भड़क उठे हैं और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं.

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Lara Dutta के कैकेयी लुक पर क्यों छिड़ी है बहस?

दरअसल, 4 मिनट और 9 सेकंड के 'रामायण' के ट्रेलर (Ramayana Trailer) में रानी कैकेयी बनी लारा दत्ता के उस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें वो भगवान राम को 14 साल के वनवास पर भेजती हैं. बात वनवास से जुड़ी नहीं बल्कि, इस दौरान दिखाए गए लारा दत्ता के लुक को लेकर है. दरअसल, कई लोगों ने गौर किया कि रानी कैकेयी बनीं लारा दत्ता ने बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है, जो काफी मॉर्डन वाइब दे रही है. जिसे लेकर अब नेटिजन्स एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं.

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लारा दत्ता का लुक देख लोग पूछ रहे त्रेता युग है या 2026?

आपको बता दें कि, एक्स (ट्विटर) पर कई यूजर्स को लगा कि त्रेता युग की कहानी के हिसाब से लारा दत्ता की स्टाइलिंग बहुत ज्यादा मॉर्डन लग रही है, जिसके बाद मीम्स और बहसों की बाढ़ आ गई. हालांकि, इसके साथ ही कई लोगों ने ट्रेलर में उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग की तारीफ भी की है. एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'लारा दत्ता ने रामायण के समय-काल के हिसाब से बदलाव किए बिना अपनी खुद की वार्डरोब ही पहन ली.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मॉडर्न साड़ी, सैलून जैसे साइड-कॉम्ब किए हुए बाल... क्या यह त्रेता युग है या 2026?'

वहीं, एक और यूजर ने कहा, 'बिल्कुल सही! महिलाओं की स्टाइलिंग इतनी मॉर्डन है कि हंसी छूट जाती है.' एक अन्य ने लिखा, 'तो इस बात से परेशान होने वाली अकेली मैं नहीं थी. एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं कोई स्टार प्लस का शो देख रही हूं.'

लोगों ने कास्टिंग पर उठाए सवाल

वहीं, कुछ दर्शकों ने कास्टिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नोट किया कि रानी कैकेयी का किरदार निभा रहीं लारा दत्ता, राम बने रणबीर कपूर से उम्र में सिर्फ कुछ ही साल छोटी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लारा दत्ता तो रणबीर कपूर से भी छोटी लगती हैं यार!!! वह आज भी मिस यूनिवर्स जैसी गॉर्जियस हैं, लेकिन पितृसत्ता इतनी हावी है कि वह सिर्फ 4 साल के उम्र के अंतर के बावजूद रणबीर की मां का रोल निभा रही हैं.'

हालांकि, सभी रिएक्शन निगेटिव नहीं थे. कई दर्शकों ने ट्रेलर में लारा दत्ता के काम को पसंद किया. एक यूजर ने लिखा, 'लारा दत्ता 'शिवगामी' जैसी फीलिंग दे रही हैं, ट्रेलर में सिर्फ उन्हीं की परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स सोशल मीडिया पर 'रामायण' के ट्रेलर रिलीज के बाद से देखने को मिल रहे हैं.

Ramayana का टीजर देख नाखुश थे लोग

मालूम हो कि, इसी साल अप्रैल में 'रामायण' का टीजर जारी किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर की झलक दिखाई गई थी, उस पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आए थे क्योंकि कई लोग विजुअल इफेक्ट्स (VFX) से नाखुश थे. वहीं, 'रामायण' का ट्रेलर 18 जुलाई को नई दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' इवेंट में भी दिखाया गया था, जिसके कुछ क्लिप्स इंटरनेट पर लीक हो गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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