'धुरंधर: द रिवेंज' को लीक करना पड़ा भारी, मेकर्स ने दर्ज कराई FIR, पाइरेसी माफियाओं पर होगा एक्शन

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली 'धुरंधर: द रिवेंज' पाइरेसी का शिकार हो गई है. टेलीग्राम पर मात्र 50 रुपये में फिल्म लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने FIR दर्ज की है. पुलिस अब इस डिजिटल चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाने वाली रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकाॅर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ पाइरेसी के काले बाजार ने इसे अपना निशाना बना लिया है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर एक बड़े कानूनी अभियान की शुरुआत कर दी है.

कैसे हुआ इस खेल का पर्दाफाश?

जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं, वे फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ाने वाले हैं. पाइरेसी माफिया ने टेलीग्राम को अपना अड्डा बनाया और वहां गुप्त ग्रुप्स के जरिए फिल्म को अवैध रूप से बेचना शुरू कर दिया. फिल्म को एचडी क्वालिटी में दिखाने के नाम पर यूजर्स से मात्र 50 रुपये वसूले जा रहे थे. जैसे ही किसी यूजर की मांग आती, ग्रुप एडमिन पैसे लेकर फिल्म का लिंक दे देता था.

पुलिस का मानना है कि यह कोई छोटी घटना नहीं, बल्कि एक रैकेट है, जो नई रिलीज होने वाली फिल्मों की डिजिटल चोरी कर करोड़ों का चूना लगा रहा है.

कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई

महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम उन टेलीग्राम चैनल्स और उनके लोगों के आईपी एड्रेस ट्रैक करने में लगी हुई है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई फर्जी सिम कार्ड्स और वीपीएन (VPN) का सहारा लिया है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर उन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा. फिल्म के निर्देशक आदित्य धर और पूरी प्रोडक्शन टीम ने दर्शकों से अपील की है कि वे सिनेमाघरों में जाकर ही फिल्म देखें, क्योंकि एक फिल्म को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत और करोड़ों का निवेश लगा होता है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार

भले ही पाइरेसी ने सेंध लगाने की कोशिश की हो, लेकिन रणवीर सिंह का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर दर्शकों में जो पागलपन है, वह आंकड़ों में साफ दिख रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म न केवल भारत में बल्कि ओवरसीज मार्केट (विदेशों) में भी झंडे गाड़ रही है. फिल्म पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और 2026 की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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