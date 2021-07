Dilip Kumar Passes Away: दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन

Dilip Kumar Passes Away: बुधवार का दिन सिनेमाप्रेमियों के लिए दुखभरी खबर लेकर आया। भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का बुधवार सुबह निधन हो गया है। वे बीते कई महीनों से बीमार थे। लंबे वक्त से बीमार होने की वजह से उन्हें महीने में कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीवी सायरा बानो (Saira Banu) उनकी पूरी देखभाल कर रही थीं। दिलीप कुमार का निधन सुबह 7:30 बजे खार हिंदुजा अस्पताल में हुआ। Also Read - Ranveer Singh से जुड़े इन विवादों ने हिला दिया बॉलीवुड

'ट्रेजडी किंग' के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में हुआ। उनका इलाज कर रहे डॉ. जलील पारकर ने निधन की पुष्टि कर दी है। ये खबर सिनेमाप्रेमियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिलीप कुमार बीते लंबे वक्त से बीमारी से जंग लड़ रहे थे और बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके ट्विटर हैंडल पर 5 जुलाई को ही उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके दो दिन बाद ही दिलीप कुमार हमेशा के लिए दूर चले गए।

Veteran actor Dilip Kumar passes away at the age of 98, says Dr Jalil Parkar, the pulmonologist treating the actor at Mumbai's PD Hinduja Hospital

उनके खुद के हैंडल से भी इस निधन की जानकारी दी गई है। फैसल फारुखी ने लिखा, 'भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं हमारे प्यारे दिलीप साहब के इंतकाल की सूचना दे रहा हूं। हम भगवान के हैं और हमें वहीं वापस जाना है।' आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1922 को मोहम्मद युसुफ के नाम से जन्मे एक्टर दिलीप कुमार भारत के महान एक्टर थे। दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को कई आइकॉनिक फिल्में दीं। उन्होंने फिल्म 'ज्वार भाटा' से डेब्यू किया था। उनकी हिट फिल्मों में क्रांति, शक्ति, मशाल, मुगल-ए-आजम, सौदागर जैसी फिल्में शामिल हैं। Also Read - सड़क पर बॉयफ्रेंड का हाथ थामकर घूमती दिखीं Ira Khan, फैंस ने किए भद्दे-भद्दे कमेंट

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.

We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021