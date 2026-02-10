ENG हिन्दी
राजपाल यादव की तरह ही फिल्म बनाने की वजह से कंगाल हुआ ये शख्स, खाली हुआ बैंक बैलेंस, अब कॉमेडी...

राजपाल यादव इन दिनों बहुत मुश्किलों में हैं, एक्टर ने तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया है. राजपाल यादव की तरह ही ये कॉमेडियन भी फिल्म बनाने के चक्कर में कंगाल हुआ था. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 10, 2026 5:31 PM IST

राजपाल यादव की तरह ही फिल्म बनाने की वजह से कंगाल हुआ ये शख्स, खाली हुआ बैंक बैलेंस, अब कॉमेडी...

जब भी कोई कॉमेडियन पर्दे के पीछे फिल्म मेकर बनने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी नतीजा बेहद दर्दनाक होता है. हाल ही में राजपाल यादव का तिहाड़ जेल जाना और उनका दिवालिया होने के करीब पहुंचने वाली खबर लोगों को हैरान कर रही है. मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों को हंसाया लेकिन आज वो खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. राजपाल ने अपनी एक फिल्म बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जो ब्याज समेत अब 9 करोड़ रुपये हो चुका है. लंबी कानूनी लड़ाई और पैसा वापस न कर पाने के कारण कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया.

इस कॉमेडियन ने लगाया पैसा

राजपाल यादव की तरह ही एक और कॉमेडियन ने भी एक फिल्म बनाने का सोचा. जिस वजह से उनका सारा बैंक-बैलेंस खाली हो गया. हम जिस एक्टर-कॉमेडियन की बात कर रहें हैं वो और कोई नहीं बल्कि कपिल शर्मा हैं. आज कपिल शर्मा की गिनती सफल कॉमेडियन में होती है. लेकिन कपिल के जीवन में भी साल 2017-2018 के दौरान एक ऐसा दौर देखा था जब उनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया था. कपिल ने साल 2017 में फिल्म फिरंगी बनाई. इस फिल्म में कपिल ने ही मुख्य भुमिका निभाई थी. वहीं उन्होंने अपना सारा पैसा बतौर प्रोड्यूसर इसमें झोंक दिया था.

एक नहीं दो फिल्में हुईं फ्लाॅप

कपिल शर्मा की फिल्म 'फिरंगी' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी. इसके बाद साल 2018 में उन्होंने पंजाबी फिल्म 'सन ऑफ मनजीत सिंह' प्रोड्यूस की, लेकिन वह भी फ्लॉप रही. कपिल शर्मा ने साल 2024 के एक पॉडकास्ट में अपनी उस बर्बादी की कहानी बड़ी बेबाकी से सुनाई थी. कपिल शर्मा ने बताया कि "मेरे पास प्रोड्यूसर बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी. मैंने अंधाधुंध पैसा लगाया और सब बर्बाद हो गया. मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका था और गहरे डिप्रेशन में चला गया था." कपिल ने बताया कि उस वक्त उनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है. उस कठिन समय में उनकी पत्नी गिन्नी ने ढाल बनकर उनका साथ दिया और उन्हें उस अंधकार से बाहर निकाला. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

