Shiv Bhajan On YouTube: शिवरात्रि के दिन जरूर सुनें ये शिव भजन, YouTube पर मिले 171 मिलियन व्यूज...

आज महाशिवरात्रि के त्योहार को देशभर में खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास दिन के दिन आप अपने घर में शिव भजन का आनंद ले सकते हैं. शिव भक्ति की दुनिया में जब भी मधुर आवाजों का जिक्र होता है, तो हंसराज रघुवंशी का नाम सबसे ऊपर आता है. अपने शानदार आवाज से मशहूर हुए हंसराज ने भजनों को एक नई पहचान दी है. उनके गाए भजनों में एक ऐसा ट्रैक है, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यूट्यूब पर जबरदस्त व्यूज भी मिले हैं. आइए जानते हैं हंसराज रघुवंशी के उस शानदार भजन और उनकी शिव भक्ति के सफर के बारे में.
जानें कौन सा है ये गाना?
हम आपको एक शानदार शिव भजन के बारे में बता रहें हैं, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. इस गाने का नाम है 'शिव कैलाशों के वासी'. वैसे तो हंसराज रघुवंशी के हर गीत में महादेव का अक्स नजर आता है, लेकिन "शिव कैलाशों के वासी" का जादू भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस दिव्य भजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 171 मिलियन (17 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह भक्तिगीत आज का नहीं है, बल्कि इसे हंसराज ने लगभग 6 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था. समय बीतने के साथ इसकी लोकप्रियता घटने के बजाय और बढ़ती ही गई.
शिव भजन से मन को मिलती है शांति
इस गाने पर 1.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और हजारों भावुक कमेंट्स हैं. यह भजन सीधा महादेव के भक्तों के दिलों में उतरता है. इस भजन की सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता और हंसराज का देसी अंदाज है. जब वे गाते हैं, तो भक्त उनकी आवाज में खो जाते हैं. इस गाने के कमेंट सेक्शन में भक्त लिखते हैं कि इस भजन को सुनते ही मन की सारी अशांति दूर हो जाती है. सावन हो या महाशिवरात्रि, हर घर और हर मंदिर में इस भजन की गूंज सुनाई देना आम बात है.
हंसराज रघुवंशी के गाने
हंसराज ने केवल एक गाना नहीं, बल्कि कई शानदार भजन में अपनी आवाज दी है. हंसराज रघुवंशी के भजनों की मांग विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन के पावन महीनों में सबसे ज्यादा होती है. लोग इन गानों को बहुत पसंद करते हैं और सुनते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
