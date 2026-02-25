ENG हिन्दी
लीवर डैमेज या डिप्रेशन, Splitsvilla 7 फेम Mayank Pawar की मौत का क्या है कारण? मां का दावा सुन उड़ जाएंगे होश!

Mayank Pawar Death Reason: स्प्लिट्सविला फेम मयंक पवार की बीते दिन निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था. वहीं अब मिस्टर इंडिया विनर की मां ने उनकी मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 25, 2026 4:56 PM IST

लीवर डैमेज या डिप्रेशन, Splitsvilla 7 फेम Mayank Pawar की मौत का क्या है कारण? मां का दावा सुन उड़ जाएंगे होश!
कैसे हुई मयंक पवार की मौत?

What is Mayank Pawar Death Reason?: 6 बार के मिस्टर इंडिया रहे और स्प्लिट्सविला 7 (Splitsvilla 7) के मशहूर कंटेस्टेंट मयंक पवार (Mayank Pawar) के निधन की खबर ने फिटनेस वर्ल्ड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक को झकझोर कर रख दिया है. सिर्फ 37 साल की उम्र में इतनी शानदार और चुस्त-दुरुस्त बॉडी होने के बावजूद उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है. ऐसे में अब उनके फैंस लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि, उनकी मौत हुई कैसे कैसे (What is Mayank Pawar Death Reason?) क्या कारण था? इसी बीच अब मयंक पवार की मां का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटे की मौत को लेकर कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर फैंस हैरान हो सकते हैं.

नहीं रहे 'स्प्लिट्सविला 7' के मयंक पवार, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, जिसके लिए सनी लियोनी के भी छलक आए थे आंसू

स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहे थे मयंक पवार

दरअसल, मयंक पवार अपने तलाक के बाद से काफी ज्यादा मानसिक तनाव में थे. वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मां रजनी पवार ने बताया कि, मयंक शादीशुदा थे, लेकिन साल 2024 में उनका तलाक हो गया था. पत्नी से अलग होने के बाद वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, जिसका असर उनके लीवर पर पड़ा और 2025 की शुरुआत में उन्हें लीवर की गंभीर बीमारी का पता चला.

कहां हुई थी मयंक पवार की मौत?

रिपोर्ट के मुताबिक, मयंक की मां का कहना है कि, उनका इलाज चल रहा था लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे. खबरों की माने तो मिस्टर इंडिया अपने दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित घर पर थे, जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी असमय मृत्यु हो गई. हालांकि, अभी तक उनकी मौत के पीछे की असली वजह का ऑफिशियल कन्फर्मेशन आना बाकी है पर माना जा रहा है कि लीवर की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ने की वजह से ऐसा हुआ.

कैसे हुई मयंक पवार की मौत?

वहीं मयंक पवार की बॉडी को देखते हुए उनके यूं अचानक दुनिया से चले जाने पर फैंस के मन में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर मयंक की मौत के पीछे का कारण क्या है? हालांकि, इस पर अभी तक न तो मयंक के परिवार और नही दोस्तों की तरफ से कोई आधिकारिक कारण बताया गया है, लेकिन खबरों की मानें तो मिस्टर इंडिया के मौत का कारण लिवर की खराबी हो सकती है.

'फिटनेस ऑइकन मयंक पवार अब नहीं रहे'

गौरतलब है कि, मयंक के निधन की जानकारी उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से दी गई. बीते दिन उनके अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें मयंक की फोटो के साथ नोट लिखा था. '1 जनवरी 1989 से 23 फरवरी 2026... हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि, 6 बार के मिस्टर इंडिया और स्प्लिट्सविला फेम सेलिब्रिटी, फिटनेस ट्रेनर और फिटनेस ऑइकन मयंक पवार अब नहीं रहे.'

वहीं इस फोटो वाली पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा था, 'एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा...मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. कृपया हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हों...ओम शांति.'

कब और कहां होगी शोकसभा?

मयंक पवार की शोकसभा आज यानी 25 फरवरी 2026 को शाम 5 से 6 बजे के बीच दिल्ली के राणा प्रताप बाग, संगम पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर में रखी गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

