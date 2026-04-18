'पहले लाइक फिर डिसलाइक', विराट कोहली की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर LizLaz ने तोड़ी चुप्पी, वायरल हुआ रिएक्शन

विराट कोहली एक बार फिर इंस्टाग्राम पर फोटो लाइक विवाद में फंस गए हैं. जर्मन इन्फ्लुएंसर LizLaz की फोटो लाइक करने के बाद विराट ने उसे अनलाइक किया और सफाई दी कि यह उनके बेटे अकाय की गलती थी. अब LizLaz ने इस पर रिएक्ट किया है.

वो कहते हैं कि सेलिब्रिटी होना आसान नहीं है, खासकर तब जब आपकी एक टच भी नेशनल न्यूज बन जाए. टीम इंडिया के रन-मशीन विराट कोहली एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपने एक लाइक को लेकर चर्चा में आ गए हैं. आपको बता दें कि विराट ने हाल ही में मशहूर जर्मन इन्फ्लुएंसर LizLaz की कुछ बोल्ड फोटोज लाइक कर दीं. अब भाई, विराट कोहली कुछ करें और सोशल मीडिया पर शोर न मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है.

क्या यह सच में 'अकाय' की शरारत थी?

जैसे ही स्क्रीनशॉट वायरल हुए और ट्रोलिंग शुरू हुई, खबर आई कि यह सब विराट कोहली ने जानबूझकर नहीं किया. सफाई में कहा गया कि फोन उनके नन्हे बेटे अकाय के हाथ में था और खेलते-खेलते उससे गलती से फोटो लाइक हो गई. अब ये सच है या सिर्फ मामला शांत करने का तरीका, ये तो कोहली ही जानें, लेकिन लोगों ने इसे पिछले साल के अवनीत कौर फोटो लाइक वाले मामले से जोड़ना शुरू कर दिया. आपको बता दें कि पिछले साल विराट कोहली ने अवनीत कौर की फोटो को लाइक कर दिया था, जिसके बाद बहुत बवाल मचा था.

LizLaz का रिएक्शन

अब इस पूरे ड्रामे पर खुद LizLaz ने चुप्पी तोड़ी है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बात करते हुए उन्होंने जो कहा, उसने सबका दिल जीत लिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या विराट द्वारा फोटो अनलाइक किए जाने पर उन्हें बुरा लगा, तो उन्होंने बड़े ही कूल अंदाज में जवाब दिया. LizLaz ने कहा, "सच कहूं तो, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि विराट के लिए बुरा लग रहा है. मुझे खुशी तो हुई थी कि उन्होंने मेरी फोटो लाइक की, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इसे इतनी बड़ी खबर बना दिया, उससे मैं हैरान हूं. मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी छोटी चीज कैसे नोटिस कर लेते हैं. शायद उनका कोई गलत इरादा नहीं था, पर जो भी हुआ, मैं उनके सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हू."

जर्मनी की लड़की और बैंगलोर का प्यार

दिलचस्प बात यह है कि LizLaz भारत और क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हैं. उन्होंने बताया कि जर्मनी में रहते हुए उन्हें क्रिकेट का क भी नहीं पता था. लेकिन जब वो इंडिया टूर पर आईं और बैंगलोर में वक्त बिताया, तब जाकर उन्हें इस खेल के जुनून का अहसास हुआ. अब वो अपने दोस्तों की तरह कट्टर RCB (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) फैन हैं और विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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