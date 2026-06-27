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Lock Upp 2: राम कपूर और श्रेया कालरा की लड़ाई देख भड़कीं राखी सावंत, दे डाली खुली चेतावनी; कहा- 'इसे तो मैं ही ठीक करूंगी'

Lock Upp 2 Promo: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप 2' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें राम कपूर और श्रेया कालरा के बीच तीखी बहस देखा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में ट्विस्ट तब आया जब इस पर राखी सावंत ने ऐसा कमेंट किया कि सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 27, 2026 9:27 PM IST
Lock Upp 2: राम कपूर और श्रेया कालरा की लड़ाई देख भड़कीं राखी सावंत, दे डाली खुली चेतावनी; कहा- 'इसे तो मैं ही ठीक करूंगी'

किस पर भड़कीं राखी सावंत?

Lock Upp Promo Video Viral: नेटफ्लिक्स इंडिया के अपकमिंग रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीजन का (Lock Upp 2) का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया है. इस प्रोमो में कंटेस्टेंट श्रेया कालरा (Shreya Kalra) और टीवी के दिग्गज एक्टर राम कपूर (Ram Kapoor) के बीच पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर जबरदस्त बहस होती दिख रही है. लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इस लड़ाई में बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत (Rakhi Sawant) की एंट्री हुई. राखी ने प्रोमो पर एक ऐसा खतरनाक कमेंट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है कि आखिर राखी का गुस्सा फूटा किस पर है? आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.

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प्रोमो में क्या हुआ?

सामने आए 'लॉक अप 2' के प्रोमो वीडियो (Lock Upp Promo) में श्रेया, राम कपूर (Ram Kapoor) से कहती हैं, 'आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं आपको अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी. आप 52 साल के हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं? सच कहूं तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है.' वहीं, श्रेया की इस बात पर राम कपूर ने बेहद शांत रहकर जवाब दिया कि वे बहुत पहले ही अपने बयानों की जिम्मेदारी ले चुके हैं और उनका जवाब पब्लिकली छप भी चुका है. राम ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी जिंदगी सीखता रहूं. मैं मरने तक सीखना चाहता हूं और चाहता हूं कि मरने तक मेरे अंदर का बच्चा जिंदा रहे.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैंने बहुत पहले ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी. मैंने फ्रंट पेज पर कहा था, 'आरोप स्वीकार हैं, कृपया उस आर्टिकल को पढ़ें.' इसके साथ ही राम ने श्रेया से माफी भी मांगी और कहा कि इस मुद्दे पर उन दोनों के सोचने का नजरिया बस अलग-अलग है.

प्रोमो वीडियो पर आया राखी सावंत का ये रिएक्शन

राम कपूर और श्रेया के इसी प्रोमो वीडियो पर राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, 'इस हरन को मैं ठीक करूंगी.' हालांकि, राखी के इस कमेंट से यह साफ नहीं हो पाया है कि उनका गुस्सा राम कपूर पर निकला है या श्रेया कालरा पर. इस असमंजस ने कमेंट सेक्शन में बहस छेड़ दी है और लोग इसे डिकोड करने में लगे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'यह शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषों के लिए नहीं' जिसके बाद कई लोगों का मानना है कि राखी का निशाना शायद श्रेया कालरा ही थीं.

आखिर क्या था वो पुराना विवाद?

हालांकि, प्रोमो में श्रेया ने साफ तौर पर किसी खास विवाद का नाम नहीं लिया, लेकिन दर्शकों का मानना है कि उनका इशारा उस विवाद की तरफ था जो राम कपूर की सीरीज 'मिस्ट्री' (Mistry) के प्रमोशन के दौरान हुआ था.उस समय राम कपूर मीडिया इंटरव्यूज के दौरान कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक और सेक्शुअल टोन वाली टिप्पणियां करने के कारण विवादों में घिर गए थे, जिससे शो की प्रमोशनल और मीडिया टीम के सदस्य असहज हो गए थे. इस घटना के बाद राम कपूर को सीरीज के बाकी बचे प्रमोशनल इवेंट्स से हटा दिया गया था.


बाद में इस विवाद पर बात करते हुए राम कपूर ने माना था कि उन्होंने वे टिप्पणियां की थीं और कहा था, 'मुझ पर लगे आरोप सही हैं.' हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्होंने उन सभी लोगों से माफी मांगी थी जिन्हें उनकी बातों से बुरा लगा था.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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