Lock Upp 2: लॉकअप के जेलर्स ने कंटेस्टेंट्स को दी खुली चेतावनी, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा Exclusive

Lock Upp 2: लॉकअप 2 के जेलर्स फराह खान और रितेश देशमुख ने कंटेस्टेंट्स और फैंस को कड़ी चेतावनी दी है. वहीं मेकर्स ने ये भी बताया हैं कि क्या राखी सावंत इस शो में आएंगी या नहीं.

मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा

रियलिटी शो 'लॉकअप' का नया सीजन शुरू होने से पहले ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मच गया है. शो का नाम सुनते ही दिमाग में आता है "सच या सजा, लोगों को कलेश देखकर आ जाएगा मजा!" कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि रितेश देशमुख लॉक अप 2 को होस्ट करने वाले हैं, इस काम में फराह खान भी रितेश देशमुख की मदद करने वाली हैं. लॉक अप 2 के एपिसोड्स आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. हाल ही में रितेश देशमुख और फराह खान ने Bollywood Life से बात की और शो को लेकर कई खुलासे किए है.

कंटेस्टेंट्स को मिली वार्निंग?

इस बार 'लॉकअप' के जेलर्स पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कंटेस्टेंट्स के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होने वाले हैं. घर के अंदर डर का माहौल पहले ही बन चुका है, लेकिन जेल में एंट्री से पहले जेलर्स ने कंटेस्टेंट्स और उनके फैंस को एक सख्त और सीधी चेतावनी दे डाली है. जब जेलर्स से पूछा गया कि ‘‘कंटेस्टेंट्स के लिए उनकी क्या वार्निंग है,’’ तो रितेश देशमुख ने साफ शब्दों में कहा, "भाई! सीधा फंडा है, अगर कंटेस्टेंट्स सच का साथ देंगे, तो उनकी जेल की जिंदगी थोड़ी आसान और बेहतर कट सकती है. लेकिन, अगर किसी ने भी सच का रास्ता छोड़कर सजा का रास्ता चुना, तो समझो उसकी बैंड बजना बिल्कुल तय है."

कंटेस्टेंट्स के दिल का बोझ होगा हल्का

जेलर्स का मानना है कि असल जिंदगी में भी अगर आप अपना सच सबके सामने रख देते हैं, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. हो सकता है कि शुरुआत में सच बोलने पर थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन एक बार जब आप सच कह देते हैं, तो बाद में कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता. कई बार लोग सोशल मीडिया पर मिसअंडरस्टुड हो जाते हैं, जिससे उनकी एक अलग ही इमेज बन जाती है. जेलर्स का कहना है कि बहुत से कंटेस्टेंट्स इस शो में इसी भारी बोझ को लेकर आएंगे. लेकिन 'लॉकअप' उनके लिए एक बेहतरीन मौका है. यहां आकर वे गलत धारणाओं के बोझ को अपने सिर से उतार सकते हैं और दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by BollywoodLife (@ibollywoodlife)

क्या होगी ड्रामा क्वीन राखी सावंत की एंट्री?

इंटरव्यू के दौरान जब फैंस का सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि क्या शो में राखी सावंत की एंट्री होने वाली है? इस पर बात करते हुए मेकर्स ने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने कहा, "अमीर लोगों का ड्रामा तो समझ नहीं आता, लेकिन फैंस ने कम से कम छह बार मुझसे कहा है कि राखी सावंत को किसी भी तरह शो में लाओ! और सच कहूं तो, राखी मेरी भी ऑल-टाइम फेवरेट हैं."

राखी की जमकर की तारीफ

राखी की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा कि राखी सावंत वो एंटरटेनर हैं, जिन्होंने मराठी बिग बॉस से लेकर हर जगह धमाल मचाया है. वह कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं. जब वो किसी शो में पैर रखती हैं, तो वो शो पूरी तरह से उनका ही हो जाता है. सबसे खास बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री में राखी जैसी बेबाकी किसी के पास नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हैं और किसी के बाप से नहीं डरतीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.