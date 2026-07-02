Lock Upp 2 में भयंकर बवाल! श्रेया कालरा ने धीरज-हर्षद से मोल लिया बैर, फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'इस औरत को...'

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने जमकर बवाल काटा. उन्होंने धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी संग न सिर्फ लड़ाई की बल्कि उनके करियर पर ताने भी कसे, जिसके बाद भड़के फैंस ने सोशल मीडिया पर रेया को शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं.

श्रेया कालरा पर फूटा लोगों का गुस्सा

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 (Lock Upp 2) को स्ट्रीम हुए अभी कुछ दिन ही शुरू हुए हैं और अभी से ही इसमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. हालिया एपिसोड में घर के अंदर श्रेया कालरा (Shreya Kalra) की कई कंटेस्टेंट्स से भयंकर लड़ाई हुई. शो के लेटेस्ट एपिसोड में श्रेया ने एक नहीं, बल्कि कई कंटेस्टेंट्स से पंगा ले लिया. पहले उन्होंने धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) के साथ जुबानी जंग शुरू की और फिर देखते ही देखते धीरज, शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopra) समेत कई बड़े टीवी स्टार्स के करियर पर ताने कस दिए और बात इतनी बढ़ गई की अब सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है और श्रेया को एलिमिनेट करने की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फूटा दर्शकों का गुस्सा

'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) इस लेटेस्ट एपिसोड के ऑन-एयर होते ही सोशल मीडिया पर श्रेया कालरा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग उन पर सीनियर टीवी एक्टर्स की बेइज्जती करने का आरोप लगा रहे हैं. जहां कुछ लोग शो के अंदर उनके इस बर्ताव से बेहद खफा हैं, वहीं कई यूजर्स ने तो नेटफ्लिक्स से उन्हें तुरंत शो से बाहर करने की मांग कर दी है.

फैंस ने लगाई श्रेया की क्लास

श्रेया कालरा की इन हरकतों पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये श्रेया क्या बोल रही है भाई? हर्षद घमंडी है? भाई, अगर वो घमंडी होता तो इतने सालों तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाता और न ही इतने हिट शोज देता. सच तो ये है कि इसे कोई भाव नहीं दे रहा, इसलिए ये सब फुटेज के लिए कर रही है.' वहीं, धीरज धूपर का बचाव करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'धीरज टीवी इंडस्ट्री के बहुत पुराने और जाने-माने एक्टर हैं भाई. भले ही उनकी फैन फॉलोइंग शिवांगी या हर्षद जैसी न हो पर उन्होंने बहुत काम किया है. ये श्रेया न तो नए लोगों की इज्जत करती है और न ही पुराने कलाकारों की. ये किसी का सम्मान नहीं कर सकती.'

फैंस ने की श्रेया को शो से बाहर निकालने की मांग

एक अन्य यूजर ने श्रेया पर जानबूझकर झगड़े मोल लेने का आरोप लगाते हुए लिखा, 'श्रेया कालरा अब बहुत इरिटेटिंग होती जा रही हैं, वो बिना किसी वजह के बस फुटेज के लिए लड़ाइयां ढूंढ रही हैं.' मेकर्स से उन्हें शो से निकालने की मांग करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इस औरत को थेरेपी की जरूरत है, कितनी बेवकूफ है! शिवांगी ने तो कुछ कहा भी नहीं था और सिर्फ इसलिए कि कल हर्षद ने इसे जवाब दे दिया था, ये आज बकवास कर रही है. इस श्रेया को एलिमिनेट करो.' बात दें कि, शो में उनका यह रूप यहीं नहीं थमा. एपिसोड आगे बढ़ा तो श्रेया की सूफी मोतीवाला, पामेला सेरेना और आकांक्षा चमोला के साथ भी तीखी बहस देखने को मिली. हालांकि, अब देखना ये है कि श्रेया कालरा के इस बिहेवियर और फैंस की मांग को देखते हुए मेकर्स क्या एक्शन लेते हैं.

imagine how messed up u gotta be that even Dhiraj is losing his temper like lmfao shreya ek ghanta hai jisse haar koi akke baja raha??? thanks dhiraj apna dhiraj khone ke liye iss bhadwi ke agge???#LockUpp2 pic.twitter.com/qxwzYOdQkW — :) (@puriipanii) July 1, 2026

कब और कहां देखें शो?

अगर आप भी इस ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते, तो आपको बता दें कि 'लॉक अप: सच या सजा' सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. इसके नए एपिसोड हर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे आते हैं. इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते में 5 दिन चलता है और इसके 'जजमेंट डे' एपिसोड्स में बड़े ट्विस्ट और एलिमिनेशन देखने को मिलते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…