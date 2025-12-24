ENG हिन्दी
'धुरंधर' के रणवीर सिंह की एक्टिंग के कायल हुए 'लुटेरा' डायरेक्टर, विक्रमादित्य मोटवानी बोले- 'वो इस जेनरेशन का...'

Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इसी के साथ पूरा सोशल मीडिया फिल्म की और उसकी स्टारकास्ट की तारीफों से भरा हुआ है, इस बीच 'लुटेरा' के डायरेक्टर ने भी तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया जो वायरल हो गया.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 24, 2025 11:02 AM IST

'धुरंधर' के रणवीर सिंह की एक्टिंग के कायल हुए 'लुटेरा' डायरेक्टर, विक्रमादित्य मोटवानी बोले- 'वो इस जेनरेशन का...'

Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म न सिर्फ कमाई के मामले में आगे बढ़ रही है, बल्कि रणवीर के अभिनय को लेकर भी हर तरफ चर्चा है. दर्शकों से लेकर फिल्म क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के दिग्गज तक, सभी एक सुर में मान रहे हैं, कि यह रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस में से एक है.

इंडस्ट्री से मिल रही तारीफ

'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह की एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई है. कई फिल्ममेकर और एक्टर्स खुलकर कह रहे हैं, कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म में खुद को एक अलग ही लेवल पर साबित किया है. इसी कड़ी में अब 'लुटेरा' के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी का नाम भी जुड़ गया है.

मोटवानी ने क्यों की रणवीर की तारीफ?

विक्रमादित्य मोटवानी जिन्होंने सालों पहले 'लुटेरा' में रणवीर सिंह को निर्देशित किया था, उन्होंने 'धुरंधर' में रणवीर की तारीफ करते हुए दिल से अपनी बात कही. मोटवाने ने कहा कि रणवीर को लेकर उन्हें हमेशा से भरोसा रहा है. उनके मुताबिक, रणवीर की असली काबिलियत अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है.

मोटवाने ने कहा, 'मैं सच में रणवीर से बहुत प्यार करता हूं. मुझे लगता है, कि हमने अभी तक उसकी पूरी क्षमता देखी ही नहीं है. वो इससे कहीं ज्यादा कर सकता है. उसका सबसे अच्छा काम अभी आना बाकी है.'

मेहनत और डेडिकेशन का दूसरा नाम रणवीर

मोटवाने ने रणवीर की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत और समर्पण को बताया. उन्होंने कहा कि रणवीर हर किरदार में सौ नहीं बल्कि हजार फीसदी देते हैं. वह रोल में पूरी तरह डूब जाते हैं, और किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ते.

डायरेक्टर के मुताबिक, 'उसके अंदर एक छुपी हुई ताकत है, जो सही निर्देशक के साथ सामने आएगी. वह अभी भी जवान है, और बहुत कुछ कर सकता है.'

'धुरंधर' में क्यों खास है रणवीर का रोल

'धुरंधर' में रणवीर सिंह की गंभीरता, इमोशनल डेप्थ और किरदार में ढलने की काबिलियत दर्शकों को खासा इंप्रेस कर रही है. फिल्म की कहानी का मजबूत असर और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की बड़ी वजह रणवीर का अभिनय माना जा रहा है.

आगे क्या कहती है राह

मोटवाने की बातों से साफ है, कि इंडस्ट्री को रणवीर सिंह से अभी और बड़े धमाकों की उम्मीद है. 'धुरंधर' ने यह साबित कर दिया है, कि जब रणवीर किसी किरदार को पूरी तरह अपना लेते हैं, तो पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमने लगती है. अगर मोटवाने की भविष्यवाणी सही साबित होती है, तो यह तो बस शुरुआत है, रणवीर सिंह का असली ज्वालामुखी अभी फूटना बाकी है.

