Love And War Release Date: संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट आउट, जानें कब सिनेमाघरों में आएगी फिल्म?

डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की मच-अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love And War) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बॉलीवुड स्टार्स रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट से सजी इस फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठ चुका है. फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ये फिल्म साल 2027 की जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं कि रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट फिल्म 'लव एंड वॉर' कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी को होगी रिलीज
भंसाली प्रोडक्शन के सोशल मीडिया अकाउंट से 17 अप्रैल यानी आज फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट अनाउंस की गई है. संजय लीला भंसाली के साथ आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तस्वीर शेयर कर बताया गया है कि फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म साल 2027 के रिपब्लिक डे से पहले रिलीज होगी. 21 जनवरी को गुरुवार है और 26 जनवरी को मंगलवार है. इस तरह से फिल्म 'लव एंड वॉर' को कमाई करने का जबरदस्त मौका मिलने वाला है. इस फिल्म में नजर आने वाली तिकड़ी यानी रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट दो बार पोस्टपोन हो चुकी है.
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1960 के दशक पर बेस्ड होगी फिल्म 'लव एंड वॉर'
फिल्म 'लव एंड वॉर' में पहला मौका होगा जब रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि इस पीरियड ड्रामा में विक्की कौशल और रणबीर कपूर एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी 1960 के दशक पर बेस्ड होगी. बीते दिनों फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तस्वीरें लीक हो गई थीं.
फिल्म 'लव एंड वॉर' के स्टार्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट
रणबीर कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में 'लव एंड वॉर' के अलावा फिल्म 'रामायण' है. रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. वहीं, आलिया भट्ट के पास 'लव एंड वॉर' के अलावा फिल्म 'अल्फा' है. विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्मों में 'लव एंड वॉर' ही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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