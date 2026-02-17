Rajpal Yadav को लोन देने वाले शख्स ने बताई कहानी, कहा- 'मैं उनके घर जाकर बच्चों की तरह रोया क्योंकि...'

Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल गए थे. हालांकि, उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है. अब लोन देने वाले शख्स ने अपनी कहानी बताई है.

पॉपुलर एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल भेजा गया था. फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को उनको अंतरिम जमानत दे दी है. दरअसल, राजपाल यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल (Madhav Gopal Agarwal) की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये लोन लिया था. ये फिल्म फ्लॉप हो गई और वह लोन नहीं चुका पाए और चेक बाउंस हो गए. इसी बीच माधव गोपाल अग्रवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान लोन देने की पूरी कहानी बताई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

