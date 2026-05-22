साल 1950 में रिलीज हुई थी भारत की पहली एडल्ट फिल्म, जिसे खुद नहीं देख पाई थी मूवी की लीड एक्ट्रेस

First Adult Indian Movie: भारतीय सिनेमा की एडल्ट फिल्म 76 साल पहले सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म को लेकर हंगामा मच गया था. आइए जानते हैं कि ये मूवी कौन सी थी.

76 साल पहले फिल्म रिलीज हुई थी.

इंडियन सिनेमा में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं. इनमें से कुछ हिट होती हैं तो कई फ्लॉप हो जाती हैं. लेकिन एक बात गौर करने वाली होती है कि अधिकतर फिल्मों में बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक फिल्मों में किसिंग और इंटीमेट सीन आम बात है. इस तरह से अधिकतर फिल्में 'ए' रेटेड होती हैं. यानी इन्हें सिर्फ एडल्ट लोग देख सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली एडल्ट फिल्म साल 1950 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आज से 76 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को सीबीएफसी ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया था. पॉपुलर एक्ट्रेस मधुबाला (Madhubala) समेत तमाम सितारों से सजी फिल्म 'हंसते आंसू' (Hanste Aansoo) भारत की पहली एडल्ट मूवी थी. इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या थी?

फिल्म 'हंसते आंसू' में मधुबाला ने किया था काम

साल 1950 में फिल्म 'हंसते आंसू' आई थी और ये भारत की पहली एडल्ट मूवी थी. केबी लाल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म फैमिली कॉमेडी-ड्रामा थी लेकिन सीबीएफसी ने इसे एडल्ट फिल्म माना था और 'ए' सर्टिफिकेट दिया था. दरअसल, फिल्म देखने के सीबीएफसी को हिंसा और डबल मीनिंग कंटेंट मिला तो इसे एडल्ट कैटेगरी में डाल दिया. भारत की पहली ए' सर्टिफिकेट वाली फिल्म 'हंसते आंसू' में उस जमाने के कई बड़े स्टार्स थे और लीड एक्ट्रेस को तौर मधुबाला थीं. मधुबाला ने जब इस फिल्म में काम किया था तब वह सिर्फ 16 साल की थीं. फिल्म 'हंसते आंसू' साल 1950 में जब सिनेमाघरों में पहुंची थीं तब मधुबाला 17 साल की थीं. 'ए' सर्टिफिकेट होने के चलते मधुबाला अपनी ही फिल्म 'हंसते आंसू' नहीं देख पाई थीं. 18 साल से कम उम्र होने के चलते उन्हें फिल्म देखने की परमिशन नहीं दी गई थी.

फिल्म 'हंसते आंसू' की कहानी

मधुबाला की फिल्म 'हंसते आंसू' की कहानी में दिखाया गया कि एक लड़की का पति उसका शोषण करता है. जिसके चलते वह अपना घर छोड़ देती है और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है. साल 1950 में इस मुद्दे पर फिल्म बनाना आसान काम नहीं था. इस फिल्म पर लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए थे. फिल्म 'हंसते आंसू' को मिले रिस्पॉन्स की बात करें तो इसे देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में पहुंचे थे और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.