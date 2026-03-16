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मधुबाला को मिला था हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ऑस्कर विनर डायरेक्टर के ऑफर को क्यों मार दी थी ठोकर?

हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक मधुबाला के चर्चे ना केवल भारत बल्कि विदेशों में भी थी. एक्ट्रेस की फोटो 75 साल पहले एक विदेशी मैगजीन पर भी छपा था. वहीं मधुबाला को हॉलीवुड से भी ऑफर मिला था.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 16, 2026 9:19 PM IST

मधुबाला को मिला था हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ऑस्कर विनर डायरेक्टर के ऑफर को क्यों मार दी थी ठोकर?
madhubala

हिंदी सिनेमा में मधुबाला का नाम एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर लिया जाता है, जिनकी खूबसूरती का जादू आज भी बरकरार है. दिल्ली में जन्मीं मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां देहलवी था. वे अपने दौर की इतनी बड़ी स्टार थीं कि फिल्मों के लिए हीरो से भी ज्यादा पैसे लेती थीं. हर छोटा-बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ा रहता था. उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही नहीं थी, बल्कि करीब 75 साल पहले एक विदेशी मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी और उन्हें दुनिया का बड़ा सितारा (ग्लोबल स्टार) बताया था.

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एक्ट्रेस को मिला हॉलीवुड से ऑफर

उनकी इतनी ज्यादा फेमस थी कि हॉलीवुड के मशहूर और ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा भी उनके दीवाने थे. फ्रैंक ने मधुबाला को अमेरिका आकर बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों का ऑफर दिया था. यह एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि इससे उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत मिल सकती थी. लेकिन सबको हैरान करते हुए मधुबाला ने हॉलीवुड के इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया और भारत में ही रहकर काम करने का फैसला किया.

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इस वजह से ऑफर किया रिजेक्ट

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ा, तो मधुबाला का जवाब बहुत सीधा और दिल जीतने वाला था. उन्होंने कहा कि उनके लिए पैसा या विदेशी ग्लैमर सबसे ऊपर नहीं है. वे अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थीं. उनके हिसाब से असली कामयाबी वही है जो आप अपने सिद्धांतों और अपनी पसंद के साथ हासिल करते हैं.

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मधुबाला का फिल्मी करियर

मधुबाला का फिल्मी सफर लगभग 22 साल का रहा, जिसमें उन्होंने 'महल', 'हावड़ा ब्रिज' और 'चलती का नाम गाड़ी' जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में दीं. उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी ही रही. पर्दे पर चमक, लेकिन असल जिंदगी में तकलीफ. साल 1960 के बाद उनकी सेहत खराब होने लगी और पता चला कि उनके दिल में छेद है. आखिरकार, 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फैसले और उनकी फिल्में आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं.

दिलीप कुमार संग केमेस्ट्री

मधुबाला ने टोटल 73 फिल्मों में काम किया था और सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ की थीं. मधुबाला इस बात से बहुत खुश थी कि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में दिलीप कुमार के साथ की हैं. मधुबाला और दिलीप कुमार को शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था और इनके प्यार के चर्चा फिल्मी दुनिया के गलियारों में होने लगी थीं. हालांकि इनका रिश्ता लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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