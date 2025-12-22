माधुरी दीक्षित ने सालों बाद किया श्रीदेवी संग रिश्ते का खुलासा, नहीं था दोनों सेलेब्स में कॉम्पटीशन, कही ये बात...

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के रिश्ते के बीच बहुत अफवाहें थीं, जिसके बारे में हाल ही में माधुरी दीक्षित ने खुलासा किया है. वहीं एक्ट्रेस ने अपने नई सीरीज के बारे में भी बात की है.

भारतीय सिनेमा की 'धड़कन' कही जाने वाली माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर किसी मिसाल से कम नहीं है. रोमांस से लेकर सीरियस किरदारों तक, उन्होंने हर दौर में खुद को बेहतर प्रस्तुत किया है. आज के डिजिटल युग में भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है, हाल ही में एक्ट्रेस की नई वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' आई है. इस सीरीज में माधुरी एक ऐसे गंभीर किरदार में नजर आ रही हैं, जिसने नई पीढ़ी के दर्शकों को भी अपना मुरीद बना लिया है. हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान माधुरी ने न केवल अपने नए प्रोजेक्ट पर बात की, बल्कि बीते दौर के उन पन्नों को भी पलटा जो अक्सर विवादों का हिस्सा रहे हैं.

श्रीदेवी और माधुरी के रिश्ते का सच

90 के दशक में माधुरी दीक्षित और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के बीच कड़ी टक्कर मानी जाती थी. फैंस और मीडिया अक्सर उनके बीच कोल्ड वॉर या कॉम्पटीशन की खबरें बुनते रहते थे. सालों बाद माधुरी ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनके बीच कभी कोई कड़वाहट या भेदभाव नहीं था. माधुरी ने सम्मान के साथ कहा, "हम दोनों ही अपने काम के प्रति पूरी तरह कलाकार थे. हमारे बीच कोई टकराव होने का कोई कारण ही नहीं था. वह एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं और हम दोनों ही एक-दूसरे की मेहनत का सम्मान करते थे." माधुरी ने जोर देकर कहा कि श्रीदेवी जैसी महान कलाकार के बारे में कोई भी गलत बात करना पूरी तरह गलत है.

श्रीदेवी के निधन के बाद माधुरी को मिली फिल्म

श्रीदेवी और माधुरी का रिश्ता तब और गहरा महसूस हुआ जब 2018 में श्रीदेवी के आकस्मिक निधन के बाद, फिल्म 'कलंक' में उनका किरदार माधुरी ने निभाया. यह फिल्म श्रीदेवी के दिल के बेहद करीब थी. श्रीदेवी की बड़ी बेटी जान्हवी कपूर ने उस समय एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की थी. जान्हवी ने माधुरी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा था, "मॉम के लिए अभिषेक वर्मन की यह फिल्म बहुत खास थी. पापा, खुशी और मैं माधुरी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनना स्वीकार किया." यह समय बॉलीवुड के इतिहास में दो बड़ी एक्ट्रेस के बीच आपसी सम्मान की एक खूबसूरत मिसाल बन गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

