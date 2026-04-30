6 मिनट 18 सेकंड का वो गाना जिसने 'डांसिंग क्वीन' माधुरी दीक्षित की उड़ा दी थी नींद, 9 दिनों तक रिहर्सल के बाद भी कांप रहे थे पैर!

Bollywood Song: 90 के दशक की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित सिर्फ खूबसूरती और एक्टिंग ही नहीं बल्कि डांस भी माहिर थीं. लेकिन एक गाना ऐसा भी था, जिसमें डांस परफॉर्म करने के लिए काफी नवर्स थीं. उन्होंने 9 दिनों तक रिहर्सल किया था फिर भी उनके पैर कांप रहे थे.

Madhuri Dixit: अपनी एक्टिंग, खूबसूरती, नजाखत और अदा से दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के लोग सिर्फ खूबसूरती और अदाकारी के ही कायल नहीं हैं, बल्कि वो उनकी डांसिंग स्किल भी कमाल की है. उन्होंने अपने करियर के दौरान सैकड़ों गानों पर परफॉर्म किया है. यहां तक कि एक्ट्रेस को 'डांसिंग क्वीन' भी कहा जाता है. लेकिन एक गाना ऐसा भी है, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है. उसपर परफॉर्म करने के लिए उन्होंने 9 दिनों तक रिहर्सल भी की थी बावजूद इसके वो इतनी ज्यादा नवर्स थीं कि उनके पैर कांप रहे थे. आइए जानते हैं वो कौन सा था और वो उसके लिए इतनी ज्यादा नवर्स क्यों थीं?

कौन सा है ये बॉलीवुड आइकॉनिक गाना?

वैसे तो माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit Iconic Song) ने कई आइकॉनिक गानों पर परफॉर्म किया है, जो हिट रहे हैं लेकिन हम जिस गाने की बात कर रहे हैं ये साल 2000 में आई फिल्म 'पुकार' (Pukar) का गाना 'के सरा सरा' (Kay Sera Sera) है, जो रिलीज के बाद अपने अनूठे म्यूजिक और डांस के लिए इतना पॉपुलर हुआ कि इसने इतिहास ही रच दिया, लेकिन इस गाने ने रिलीज से पहले शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित के रातों की नींद उड़ा दी थी.

'के सरा सरा' गाने को लेकर क्यों नर्वस थीं माधुरी?

दरअसल, इस गाने पर डांस परफॉर्म करने के लिए माधुरी हद से ज्यादा नवर्स थीं क्योंकि, इसमें वो डांस के भगवान कहे जाने वाले महान कोरियोग्राफर प्रभु देवा (Prabhu Deva) के साथ स्क्रीन शेयर और डांस परफॉर्मेंस देने वाली थीं. प्रभु देवा के साथ ही डांस करने को लेकर माधुरी नर्वस थीं. 'पुकार' फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने एक शो में बताया था कि, इस गाने की शूटिंग से पहले माधुरी दीक्षित ने 9 दिनों तक कड़ी रिहर्सल की थी और इसका नतीजा ये हुआ कि इस गाने की कोरियोग्राफी को आज भी आइकॉनिक माना जाता है.

ओरिजनल नहीं था 'के सरा सरा' गाना

'के सरा सरा' गाने को शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था और इस एआर रहमान ने कंपोज किया था. बता दें कि, गाने के बोल जावेद अख्तर और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. लेकिन शायद ये बाद बहुत कम लोग जानते होंगे कि, ये गाना साल 1999 में आए एआर रहमान के तमिल गाने Kadhal Niagara का हिंदी वर्जन है. बता दें कि, ये गाना तमिल फिल्म 'एन स्वासा कात्रे' में था. जिसे बाद में डब करके हिंदी में बनाया गया और इसने इतिहास रच दिया.

'पुकार' फिल्म की स्टारकास्ट

साल 2000 में आई फिल्म 'पुकार' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जो राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी थी. ये फिल्म देशभक्ति और लव स्टोरी पर आधारित थी, जिसमें अनिल कपूर, नम्रता शिरोडकर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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