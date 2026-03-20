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Dhurandhar 2 में रणवीर सिंह की मां बनीं एक्ट्रेस है इस डायरेक्टर की वाइफ, सनी देओल और अक्षय कुमार संग कर चुके हैं काम

Ranveer Singh Mother In Dhurandhar 2: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म में उनकी मां का रोल किस एक्ट्रेस ने किया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 20, 2026 10:23 PM IST

Dhurandhar 2 में रणवीर सिंह की मां बनीं एक्ट्रेस है इस डायरेक्टर की वाइफ, सनी देओल और अक्षय कुमार संग कर चुके हैं काम
फिल्म धुरंधर 2 में ये एक्ट्रेस रणवीर सिंह की मां बनीं है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के पहले पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अल मजारी को ही दिखाया गया था. अब फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कि जसकीरत सिंह रंगी को हमजा अल मजारी क्यों बनना पड़ता है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह रंगी का मां प्रभनीत कौर का रोल एक्ट्रेस मधुरजीत सरघी (Madhurjeet Sarghi) ने किया है. क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस मधुरजीत सरघी एक पॉपुलर डायरेक्टर की पत्नी हैं.

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मधुरजीत सरघी ने टीवी से शुरू किया करियर

मधुरजीत सरघी ने फिल्मों के साथ ही टीवी में उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाना जाता है. उन्होंने थिएटर में काफी काम किया है. इसके बाद मधुरजीत सरघी टीवी और फिल्मों में काम से करियर को आगे बढ़ाया. उनके फिल्मी करियर की बात करें तो वह 'अग्निपथ', 'केसरी', 'छपाक', 'फिराक' जैसी फिल्मों में काम किया है. अब वह फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रही हैं. मधुरजीत सरघी की निजी जिंदगी की बात करें तो वह डायरेक्टर अनुराग सिंह की पत्नी हैं. अनुराग सिंह ने सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' और अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' को डायरेक्ट किया है. अनुराग सिंह और मधुरजीत सरघी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कम बात करते हैं तो कम लोगों को इस बात की जानकारी है. हालांकि, सोशल मीडिया पर दोनों एक-दूसरे पर प्यार जताते रहते हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई सुनामी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को देश और दुनिया में काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. ये फिल्म ओपनिंग डे कलेक्शन में सिर्फ साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' से पीछे रह गई. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बाकी साउथ फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं, ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है, जिसने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की जबरदस्त एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. ये फिल्म उनके करियर में माइलस्टोन साबित होगी. जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी दमदार है, ठीक उसी तरह रणवीर सिंह का बेहतरीन काम देखने को मिला. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Madhurjeet Sarghi Ranveer Singh