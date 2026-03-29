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रहमान डकैत के बाद 'महाकाली' में शुक्राचार्य बन तहलका मचाएंगे अक्षय खन्ना, नई फोटो देख एक्साइटेड हुए फैंस

Akshaye Khanna Photo From Movie Mahakali: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना फिल्म 'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी नई तस्वीर शेयर की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 29, 2026 2:50 PM IST

रहमान डकैत के बाद 'महाकाली' में शुक्राचार्य बन तहलका मचाएंगे अक्षय खन्ना, नई फोटो देख एक्साइटेड हुए फैंस
'महाकाली' के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा तस्वीर ने शेयर की.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार सुर्खियां बटोर रही है. इस फिल्म की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है तो स्टार्स की एक्टिंग दिल जीत रही है. इस फिल्म के पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने ल्यारी के गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया था. उन्होंने अपने इस रोल में ऐसी जान डाल दी कि उनकी अदाकारी के फैंस कायल हो गए थे. अब अक्षय खन्ना फिल्म 'महाकाली' (Mahakali) में काम करते नजर आएंगे और इसमें उनका किरदार असुर गुरु शुक्राचार्य का है. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है जो काफी ज्यादा डरावना है. अब फिल्म 'महाकाली' के डायरेक्टर ने अक्षय खन्ना की नई तस्वीर शेयर कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

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फिल्म 'महाकाली' के डायरेक्टर ने शेयर की तस्वीर

फिल्म 'महाकाली' के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से अक्षय खन्ना को जन्मदिन की बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म 'महाकाली' के किरदार शुक्राचार्य के गेटअप में अक्षय खन्ना की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ प्रशांत वर्मा ने लिखा है, 'जन्मदिन की शुभकामनाएं अक्षय खन्ना सर. एक सच्चे एक्टर जो ये साबित करते हैं कि असली टैलेंट को शोर की जरूरत नहीं होती है. उनकी सहज स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार परफॉर्मेंस और बेजोड़ अंदाज हमेशा सबसे अलग नजर आता है. आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है. दुनिया को ये दिखाने का अब और इंतजार नहीं कर सकता कि हमने क्या कमाल किया है. जल्द ही अपडेट आएंगे.' प्रशांत वर्मा की इस पोस्ट को देखकर फैंस अक्षय खन्ना की फिल्म 'महाकाली' को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर' में छा गए थे अक्षय खन्ना

फिल्म 'धुरंधर' बीते साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत काफी क्रूर दिखाया जाता है. फिल्म 'धुरंधर' के आखिर में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी उसे मार देता है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार को फैंस मिस कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1350 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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