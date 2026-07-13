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आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, एक्टर को बताया 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर'

Nitesh Rane On Aamir Khan Third Marriage: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी पर तंज कसा है. राजनेता ने एक्टर को 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' बनाया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 13, 2026 2:09 PM IST
आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, एक्टर को बताया 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर'

नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी पर तंज कसा है.

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) ने बीती 5 जुलाई को तीसरी शादी की है. 61 साल के एक्टर ने 47 साल की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ शादी की थी. इस कपल ने घर पर ही रजिस्टर्ड मैरिज की थी. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्तों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने शिरकत की थी. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) एक्टर की तीसरी शादी को लेकर भड़क गए हैं और विवादित बयान दे दिया है. नितेश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर बता दिया है. आइए बताते हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर के बारे में और क्या कहा है.

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नितेश राणे के बयान पर हो रहा है हंगामा

नितेश राणे ने कहा, 'जब मशहूर हस्तियां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे फैसल लेती हैं तो हिंदू समाज को इस पर सोचना चाहिए. ये मेरी राय है. लव जिहाद का ब्रांड एंबेस्डर कौन है? आमिर खान ऐसे नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्म देखते हैं, उन्हें ऐसे एक्टर्स को बड़ा बनाने से पहले सोच-समझकर राय बनानी चाहिए. हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं. जो लोग ऐसी हस्तियों को सेलिब्रिटीज मानते हैं, उन्हें अपने विचारों पर फिर से सोचना चाहिए.' नितेश राणे के आमिर खान को लेकर दिए गए बयान के बाद जमकर हंगामा हो रहा है. महाराष्ट्र के मंत्री के बयान की लोग आलोचना कर रहे हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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