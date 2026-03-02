महेश बाबू को पसंद आई प्रियंका की 'द ब्लफ', सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर की तारीफ...

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द बल्फ रिलीज हो चुकी है. जिसके बाद साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने एक्ट्रेस की जमकर तारीफ की है. एक्टर के साथ फैंस भी इस फिल्म में एक्ट्रेस को देख बहुत उत्साहित हैं.

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी लेटेस्ट हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' (The Bluff) को लेकर ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बटोर रही हैं. जहां विदेशों में उनकी एक्टिंग के चर्चे हैं, वहीं अब भारत के प्रिंस कहे जाने वाले साउथ सुपरस्टार महेश बाबू भी 'देसी गर्ल' के मुरीद हो गए हैं. महेश बाबू ने न केवल फिल्म की सराहना की है, बल्कि प्रियंका के एक्टिंग को लेकर जो कहा है, उसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. जानिए महेश बाबू के उस खास पोस्ट और दोनों सितारों के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ.

महेश बाबू का ट्वीट

महेश बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने लिखा कि 'द ब्लफ' एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है. फिल्म के एक्शन सीन्स और इमोशनल सीन्स की तारीफ करते हुए उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के लिए विशेष शब्द लिखे. महेश बाबू के मुताबिक, "प्रियंका चोपड़ा हर चैलेंज को अपनी दमदार परफॉर्मेंस से पार कर लेती हैं. वे हर कसौटी पर खरी उतरती हैं." सुपरस्टार का यह फीडबैक फिल्म की पूरी टीम के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाया तहलका

प्रियंका चोपड़ा की यह फिल्म फिलहाल प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. रिलीज के बाद से ही यह ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है. प्रियंका के रफ एंड टफ अवतार और उनकी मेहनत को हर कोई सराह रहा है. लंबे समय बाद प्रियंका को इस तरह के इंटेंस रोल में देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

बॉलीवुड में वापसी का सस्पेंस

प्रियंका के चाहने वाले उन्हें हिंदी फिल्मों में भी बहुत मिस कर रहे हैं. चर्चा थी कि वे फरहान अख्तर की 'जी ले जरा' में आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल वह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है. ऐसे में 'वाराणसी' ही वह फिल्म है जिसके जरिए प्रियंका भारतीय सिनेमा में एक धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं. प्रियंका का 'ग्लोबल' जादू अब भी बरकरार है. अब सबकी नजरें राजामौली की 'वाराणसी' पर टिकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more