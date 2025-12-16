ENG हिन्दी
'शरीर पर नहीं...', Mahima Chaudhry ने कैसे झेला कैंसर का दर्द? तकलीफ बयां करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कब हो सकती है देरी

Mahima Chaudhry On Faced breast Cancer: महिमा चौधरी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कैंसर पर अपना दर्द बयां किया है. एक्ट्रेस ने उस स्थिति के बारे में भी बताया, जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला है.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 10:58 AM IST

'शरीर पर नहीं...', Mahima Chaudhry ने कैसे झेला कैंसर का दर्द? तकलीफ बयां करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कब हो सकती है देरी

Mahima Chaudhry On Faced breast Cancer: बॉलीवुड की एक्ट्रेस महिमा चौधरी इंडस्ट्री में कमबैक कर चुकी हैं. महिमा चौधरी ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी शामिल है. महिमा ने मुस्कुराते हुए कैंसर को हराकर उन लोगों को प्रेरणा दी है, जो आज भी इस बीमारी का सामना कर रहे हैं. एक्ट्रेस कई मौके पर अपनी कैंसर की जंग का जिक्र कर चुकी हैं और अब महिमा चौधरी Young Women Breast Cancer Conference 2025 में ANI से खास बातचीत करती हुई नजर आईं. इस मौके पर एक्ट्रेस ने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और टेस्टिंग को लेकर आने वाली परेशानियों का जिक्र किया.

महिमा चौधरी ने कैंसर पर बयां किया दर्द

महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) को साल 2022 में पता चला था कि वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं और इसके बाद ही एक्ट्रेस ने अपना इलाज करवाया. उस अनुभव को शेयर करते हुए महिमा ने अब बताया कि उन्हें इस बीमारी के दौरान कैसे मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने इस कठिन सफर में हर संघर्ष का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया है. इस मौके पर महिमा चौधरी ने उन महिलाओं को भी खास संदेश दिया, जो अपनी हेल्थ को काफी हल्के में लेती हैं. महिमा ने ऐसी महिलाओं से कहा कि वह अपनी सेहत को बिल्कुल भी हल्के में न लें. बस समय पर टेस्ट करवाएं और खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें. उनके अनुभव ने वहां मौजूद महिलाओं को जागरूक करने और प्रेरित करने का काम किया.

महिमा चौधरी महिलाओं को दिया ज्ञान

महिमा चौधरी ने आगे बताया कि उन्हें कैंसर है और ये बात उन्हें बहुत ही अचानक से पता चली थी. उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी लक्षण नहीं था. वह सिर्फ अस्पताल में अपना रूटीन चैकअप करवाने गई थी और तब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है. महिमा ने बताया कि शुरुआत में कैंसर है. इस बात का पता टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं चलता है. इसी वजह से महिलाओं को समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए. ताकि हर बीमारी का इलाज समय पर शुरू हो सके.

महिमा चौधरी के साथ सेट पर हुआ था हादसा

बता दें कि इससे पहले महिमा चौधरी सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं. इस दौरान महिमा ने खुलासा किया था कि कैसे एक फिल्म के सेट पर उनके साथ हादसा हो गया था और उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया था. महिमा अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म दिल क्या करे में नजर आई थी. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके चेहरे पर छोटे छोटे कांच के 67 टुकड़े धंस गए थे. तब ये कांच के टुकड़े माइक्रोस्कोप से निकाले गए थे. एंटरटेनमेंट जगत और टीवी की दुनिया की तमाम खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहें.

