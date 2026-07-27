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Ranaji 2.0 गाना आते ही बुरी तरह ट्रोल हुईं Mahira Sharma, लोगों ने चेहरे का उड़ाया मजाक! कहा, 'बोटॉक्स या...'

Ranaji 2.0: 'करण अर्जुन' के आइकॉनिक गाने 'मुझको राणा जी माफ करना का' का रीमिक्स 'राणा जी 2.0' रिलीज हुआ है, जिसमें माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं, लेकिन इस गाने के रिलीज होते ही एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं और अब जमकर ट्रोल हो रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 27, 2026 7:20 PM IST
Ranaji 2.0 गाना आते ही बुरी तरह ट्रोल हुईं Mahira Sharma, लोगों ने चेहरे का उड़ाया मजाक! कहा, 'बोटॉक्स या...'

माहिरा शर्मा क्यों हो रही हैं ट्रोल?

Mahira Sharma Troll Of Song Ranaji 2.0: पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसा हो रहा है कि, पुराने आइकॉनिक गानों का मेकर्स रीमिक्स बना रहे हैं. वहीं इस लिस्ट में अब एक नया गाना जुड़ गया है. हाल ही में साल 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करण अर्जुन' (Karan Arjun) के आइकॉनिक गाने 'मुझको राणा जी माफ करना' (Rana Ji Mujhko Maaf Karna) का रीमिक्स 'राणा जी 2.0' (Ranaji 2.0 ) रिलीज हुआ है. टिप्स के बैनर तले रिलीज हुए इस नए सिंगल गाने में टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) फेम माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) बतौर लीड नजर आ रही हैं, लेकिन दर्शकों को यह गाना कुछ खास पसंद नहीं आया और न ही इस गाने में उन्हें माहिरा ही भाई. इस गाने के रिलीज होते ही एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई.

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नेटिजन्स ने उड़ाया माहिरा शर्मा के चेहरे का मजाक

27 जुलाई 2026, सोमवार को 'राणा जी 2.0' (Ranaji 2.0 Song) को मेकर्स ने रिलीज किया. गाने के रिलीज होते ही ये नेटिजन्स के निशाने पर आ गया और लोग माहिरा शर्मा को जमकर ट्रोल करने लगे. दरअसल, म्यूजिक वीडियो से एक क्लिप शेयर करते हुए रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, 'राणा जी 2.0...एक ऐसे गाने में जिसमें ढेरों एक्सप्रेशन्स होने चाहिए थे, वहां होंठ बमुश्किल ही हिल रहे हैं.' इस पर तमाम लोगों ने रिएक्ट किया है. इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'मुझे तो कोई एक्सप्रेशन दिखे ही नहीं. ओरिजिनल गाने में ममता कुलकर्णी कितनी एक्सप्रेसिव थीं.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'राम चाहे लीला' वाली प्रियंका चोपड़ा जैसा दिखने की बहुत कोशिश कर रही हैं.'

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वहीं कई लोगों ने तो कथित कॉस्मेटिक सर्जरी और बोटॉक्स की तरफ भी इशारा किया. एक यूजर ने लिखा, 'यह बोटॉक्स है या फेशियल पैरालिसिस?' तो दूसरे ने लिखा, 'लिप फिलर्स और बोटॉक्स अब इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते.' वहीं ने तो यह तक कह दिया कि, 'क्या यह वही है? मैं तो पहचान ही नहीं पाया. उन्होंने अपना चेहरा इतना बदल लिया है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स माहिरा शर्मा के इस गाने पर देखने को मिल रहे हैं.

Ranaji 2.0 में कैसा है माहिरा शर्मा का लुक?

आपको बता दें कि, 'राणा जी 2.0' (Ranaji 2.0 ) गाने में माहिरा शर्मा दो अलग-अलग आउट्फिट्स में अपनी डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं. एक लुक में उन्होंने ब्लैक आउटफिट पहना है, जिसके साथ उन्होंने बिंदी, चांदी के ईयरिंग्स और कमरबंद कैरी किया है. वहीं, दूसरे लुक में वे फुल स्लीव्स और गोल्डन एम्बेलिशमेंट वाले मिलते-जुलते रेड आउटफिट में नजर आ रही हैं. इस लुक में उन्होंने सिर्फ एक नथ पहनकर अपने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा है. इसके अलावा, वह अपनी कमर पर गाने के बोल 'राणा जी माफ करना' का टैटू भी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

इस नए गाने को ओरिजिनल सिंगर्स इला अरुण और अलका यज्ञक ने ही गाया है और इसे टिप्स म्यूजिक के कुमार तौरानी ने प्रोड्यूस किया है. नए ट्रैक का म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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