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'मैं वापस आऊंगा' की टीम ने अटारी बॉर्डर पर रचा इतिहास, एआर रहमान ने बांधा समां

Jai H-A Musical Salute To The Bravehearts: डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की टीम ने 7 जून को अटारी बॉर्डर पर खास संगीत संध्या का आयोजन किया. इस दौरान एआर रहमान समेत कई दिग्गजों ने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 7, 2026 10:05 PM IST
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अटारी बॉर्डर पर समारोह का आयोजन हुआ.

डायरेक्टर इम्तियाज अली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' (Main Vaapas Aaunga) लेकर आ रहे हैं. ये फिल्म जब से अनाउंस की है तब से चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म 12 जून, 2026 यानी आने वाले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से जुड़े लोगों ने 7 जून यानी रविवार को अटारी बॉर्डर पर खास संगीत संध्या का आयोजन किया. इस दौरान देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है. ऑस्कर विनर संगीत एआर रहमान ने पहली बार अटारी बॉर्डर पर परफॉर्मेंस दी. बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान आयोजित 'जय हो- ए म्यूजिकल सैल्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' (Jai Ho-A Musical Salute to the Bravehearts) कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान चारों तरफ देशभक्ति का माहौल नजर आया.

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जवानों के साहस और बलिदान को किया गया सलाम

'जय हो- ए म्यूजिकल सैल्यूट टू द ब्रेवहार्ट्स' कार्यक्रम में सबसे पहले इम्तियाज अली, अनन्या बिड़ला, वेदांग रैना, निर्माता मोहित चौधरी ने बीएसएफ और भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साहस और बलिदान को सलाम किया. इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत एआर रहमान ने 'सूरज लाखों तारे गाने' से हुई. इसके बाद मोहित चौहान, वेदांग रैना, नीलांजना घोष और पूजा तिवारी जैसे कलाकारों ने फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के गानों पर परफॉर्मेंस दी. समारोह का समापन एआर रहमान के गाने 'मां तुझे सलाम' के साथ हुआ. इसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.

भारत और पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है 'मैं वापस आऊंगा'

बताते चलें कि फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बनी एक प्रेम कहानी है. फिल्म उन लोगों की भावनाओं और अनुभवों से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने 1947 के बंटवारे का दर्द करीब से महसूस किया. इम्तियाज अली ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये आयोजन देश की एकता, सीमा पर तैनात जवानों और प्रेम के संदेश को समर्पित है. फिल्म को लेकर इम्तियाज अली ने कहा, 'ये फिल्म 1947 के भारत और पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है. ये हमें याद दिलाती है कि उस दौरान में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी टूटे थे. हम इस फिल्म के माध्यम से प्यार और एकता का संदेश देना चाहते हैं.' फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ, वेदांग रैना जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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