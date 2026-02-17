ENG हिन्दी
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा एक्शन, डायरेक्टर के घर पर गोलियां चलाने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने दी रिमांड

फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई फायरिंग मामले में आज मुंबई की मकोका अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पुणे से गिरफ्तार किए गए बिश्नोई गैंग के पांच गुर्गों की पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया गया है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: February 17, 2026 4:37 PM IST

rohit shetty

बॉलीवुड के गलियारों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खौफ ने एक बार फिर हलचल मचा दी है. मशहूर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई फायरिंग मामले में आज मुंबई की MCOCA (मकोका) अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुणे से गिरफ्तार किए गए बिश्नोई गैंग के पांच गुर्गों की पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया गया है. आइए जानते हैं अदालत की कार्यवाही और इस साजिश के पीछे के सनसनीखेज खुलासों के बारे में.

23 फरवरी तक बढ़ी रिमांड

17 फरवरी को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांचों आरोपियों आदित्य गैक्की, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल सकत और आसाराम फासले को विशेष अदालत में पेश किया. अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच की जरूरतों को देखते हुए इन सभी को 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी स्वप्निल सकत ने पुलिस पर दबाव बनाकर बयान लेने और हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाकर मामले में नया मोड़ लाने की कोशिश की.

साजिश का पर्दाफाश

जांच में यह सामने आया है कि इस पूरी फायरिंग की कहानी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबियों ने लिखी थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, आसाराम फासले ने इस वारदात के लिए हथियार मुहैया कराए थे. फासले पिछले चार साल से एक गैराज मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड शुभम लोनकर के प्रभाव में आकर गैंग में शामिल हुआ था. क्राइम ब्रांच का मानना है कि शुभम के निर्देश पर ही हथियार पहले स्वप्निल सकत को सौंपे गए, जिन्होंने बाद में इन्हें अज्ञात शूटरों तक पहुंचाया.

सीन रिक्रिएशन और बयान

मुंबई पुलिस इस केस में कोई ढिलाई नहीं बरत रही है. 14 फरवरी को रोहित शेट्टी के मैनेजर का आधिकारिक बयान दर्ज किया गया. इसके अलावा, क्राइम ब्रांच ने पुणे से मुंबई तक के उस स्कूटर रास्ते की पहचान की है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था. पुलिस ने शेट्टी के आवास पर जाकर सीन रिक्रिएशन भी किया ताकि फायरिंग की हर कड़ी को जोड़ा जा सके.

इन सेलेब्स को भी मिली धमकी

रोहित शेट्टी अकेले नहीं हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट और धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है. एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट मिला है, जिसमें उनसे 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. वहीं सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा को भी प्रोटॉन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसका संबंध सीधे बिश्नोई गिरोह से बताया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

