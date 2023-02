Malaika Arora And Arjun Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बी-टाउन का यह हॉट कपल अगले हफ्ते सगाई करने वाला है। इस बात की जानकार ट्रेड एक्सपर्ट उमैर संधू ने एक ट्वीट के जरिए दी। उमैर संधू ने ट्विटर पर लिखा, "बॉलीवुड से बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अगले हफ्ते पेरिस में इंगेजमेंट करने वाले हैं।" उमैर संधू के इस ट्वीट के बाद फैंस में खलबली मच गई है और लोग मलाइका-अर्जुन को खूब ढ़ेरों बधाइयां दे रहे हैं। Also Read - Malaika Arora ने टाइट व्हाइट ड्रेस पहन बीच सड़क दिखाया टशन, मिनटों में वायरल हो गईं फोटोज

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी चंद घंटों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन फोटोज में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर हंसते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। फोटो में बी-टाउन का यह हॉट कपल काफी दिलकश लग रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मलाइका ने कैप्शन में लिखा, "आपकी मुस्कान और हंसी बेहद ही संक्रामक है।"

Breaking news: #MalaikaArora & #ArjunKapoor will get engaged next week in Paris !!! pic.twitter.com/jBOY0bJ0OA

— Umair Sandhu (@UmairSandu) February 20, 2023