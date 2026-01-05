Malaika Arora संग Emraan Hashmi ने 'भीगे होंठ तेरे' गाने पर किया डांस, वीडियो देख लोग बोले- 'भाई इससे...'

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित सितारे मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों के वीडियोज मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं. दरअसल, हाल ही में रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' के फिनाले पर गेस्ट बनकर पहुंचे इमरान हाशमी ने जज मलाइका अरोड़ा के साथ अपने गाने 'भीगे होंठ तेरे' पर डांस किया और दोनों की प्यारी केमिस्ट्री फैंस को भा रही है. मलाइका अरोड़ा और इमरान हाशमी के वीडियो पर फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं. दोनों सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने मलाइका अरोड़ा को ट्रोल किया है.
मलाइका अरोड़ा और इमरान हाशमी का वीडियो वायरल
रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के 11वें सीजने के फिनाले पर बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी वेब सीरीज 'तस्करीः द स्मगलर वेब' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान इमरान हाशमी ने शो की जज और बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के साथ स्टेज पर गाने 'भीगे होंठ तेरे' पर जबरदस्त डांस किया. इसके साथ ही दोनों स्टार्स ने शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मस्ती की. वहीं, शो के दौरान एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और सिंगर शान भी नजर आए. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने पर मलाइका अरोड़ा और इमरान हाशमी की बेहतरीन परफॉर्मेंस फैंस को काफी पसंद आई और उन्होंने की तारीफ की. वहीं, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स मलाइका अरोड़ा को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'भाई इस बुड्ढी से दूर रहो.' एक यूजर ने लिखा है, 'बुढ़ापे में जवानी.' एक यूजर ने लिखा है, 'वाइफ ने नहीं देखा क्या अभी.' एक यूजर ने लिखा है, 'मलाइका अरोड़ा सबके साथ मजे करती है.'
इमरान हाशमी की वेब सीरीज इस डेट को होली रिलीज
इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करीः द स्मगलर वेब' की बात करें तो उनके साथ शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संध, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज जैसे सितारे नजर आएंगे. नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी से रिलीज होने वाली वेब सीरीज 'तस्करीः द स्मगलर वेब' में इमरान हाशमी सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना के किरादर नजर आने वाले हैं. वहीं, मलाइका अरोड़ा के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने कई मूवीज में आइटम सॉन्ग किया और लोगों का ध्यान खींचा है. इसके अलावा मलाइका अरोड़ा कई रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
