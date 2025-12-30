'महिलाओं पर उठते हैं सवाल...' Malaika Arora ने तलाक के सालों बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- परिवार ने किया था विरोध

Malaika Arora अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अरबाज खान संग अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी और तलाक पर परिवार का कैसा रिएक्शन था इसके बारे में बताया.

Malaika Arora On Divorce With Arbaaz Khan: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. कभी उन्हें अरबाज खान (Arbaaz Khan) संग तलाक की खबरें सुर्खियों में लाती हैं, तो कभी अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप की गॉसिप सबका ध्यान खींच लेती हैं. लेकिन अब एक्ट्रेस जिस वजह से चर्चा में वो न तो उनका नया रिलेशनशिप हैं और न ही कोई प्रोजेक्ट बल्कि, मलाइका (Malaika Arora News) एक बार फिर से अपनी तलाक की खबरों को लेकर न्यूज में आ गई हैं.

मलाइका के तलाक पर कैसा था घरवालों का रिएक्शन?

दरअसल, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने तलाक के 8 साल बाद इस मुद्दे पर खुलकर बात की और बताया कि, उनके इस फैसले पर घरवालों का क्या रिएक्शन था. इसके अलावा मलाइका ने एक बात पर अफसोस भी जताया. हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में मलाइका ने कहा, 'मुझे काफी जजमेंट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा सिर्फ पब्लिक नहीं बल्कि पर्सनल तौर पर भी मेरे दोस्तों और परिवार के लोगों ने मुझे जज किया.'

'मेरे लिए खुश रहना जरूरी था'

उन्होंने कहा कि, 'मुझे मेरी च्वाइस के ऊपर सवाल किए गए. लेकिन अच्छी चीज ये है कि मैं अपनी च्वाइस के साथ जुड़ी हूं. मुझे कोई अफसोस नहीं है. मुझे नहीं पता था मेरे लिए स्टोर में क्या है? मैं जानती थी कि उस समय मेरे लिए लाइफ में वो मूव लेना ही थी. मेरे लिए खुश रहना जरूरी था, लेकिन कोई समझा नहीं...लोग बोलते थे कि कैसे आप अपनी खुशियों को पहले रख सकते हैं? लेकिन मैं खुश थी, ज्यादा से ज्यादा हुआ क्या...मैंने कुछ समय काम नहीं किया और लोग मेरे बारे में बातें करते रहे.'

'आदमियों को कोई जज नहीं करता है'

इंटरव्यू के दौरान मलाइका ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, 'ऐसे सवाल मर्दों से नहीं किए जाते, लेकिन पता चलता है इससे कि हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं. आदमियों को कोई जज नहीं करता है. सिर्फ औरतों को ही जजमेंट का सामना करना पड़ता है. लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अगर आप उससे हटकर अपनी एक अलग लाइफ बनाएंगे तो एक उदाहरण बनेंगे कि आपने सही किया.'

'मुझे अभी भी शादी में भरोसा है...'

मलाइका ने इस दौरान यह भी कहा कि, वह अब भी शादी पर विश्वास करती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं शादी पर विश्वास करती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने लिए, अगर ऐसा होता है तो सही है, लेकिन मैं इसको लेकर सोच नहीं रही हूं. मैं शादीशुदा थी, इसके बाद मैंने मूव ऑन किया. मैं रिलेशनशिप में रही, लेकिन अब मैं इससे उब गई हूं. मैं अब भी अपनी लाइफ से प्यार करती हूं. मुझे प्यार का आइडिया पसंद है. लेकिन मैं इसकी तलाश में नहीं हूं. अगर ऐसा होता है, अगर यह मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मैं स्वीकार कर लूंगी.'

कब हुआ था मलाइका-अरबाज का तलाक

आपको बता दें कि, मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से साल 1998 में शादी की थी. शादी के लगभग 18 साल तक साथ रहने के बाद साल 2016 में दोनों अलग हे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अलग होने की पुष्टि साल 2017 में की थी.

