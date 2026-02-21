ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • मलाइका अरोड़ा को फिर हुआ प्यार, एक्ट्रेस ने इटली में इस शख्स संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? फोट...

मलाइका अरोड़ा को फिर हुआ प्यार, एक्ट्रेस ने इटली में इस शख्स संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? फोटो वायरल

Malaika Arora Photo: मलाइका अरोड़ा की एक शख्स के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक्ट्रेस के वैलेंटाइन डे की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 21, 2026 3:56 PM IST

मलाइका अरोड़ा को फिर हुआ प्यार, एक्ट्रेस ने इटली में इस शख्स संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? फोटो वायरल
मलाइका अरोड़ा की तस्वीर वायरल हो रही है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) भले ही फिल्मों में कम ही एक्टिव रहती हैं लेकिन वह हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं. अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल, मलाइका अरोड़ा एक शख्स के साथ सेल्फी लेते नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस की ये तस्वीर रोम में वैलेंटाइन डे के दौरान ली गई थी. वहीं, मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आ रहा शख्स डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता (Harsh Mehta) हैं. दोनों को कई बार एक साथ देखा जा चुका है और दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रहती हैं.

Also Read
मलाइका अरोड़ा ने ब्लैक साड़ी पहन दिखाईं ग्लैमरस अदाएं, फैंस बोले- 'आपकी खूबसूरती...'

मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता की तस्वीर हो रही वायरल

52 साल की मलाइका अरोड़ा और 33 साल के हर्ष मेहता की तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी डेटिंग की अटकलों को और भी हवा मिल गई है. दोनों की इस तस्वीर को एक रेडिट यूजर ने शेयर किया और दोनों के रोम के वैलेंटाइन डे का दावा किया है. हालांकि, बॉलीवुड लाइफ इस फोटो के सही होने की पुष्टि नहीं करता है. वहीं, कई यूजर्स ने ये भी कयास लगाए हैं कि ये फोटो किसी पीआर स्टंट के लिए बनाई है. फिलहाल, मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता ने इस फोटो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बताते चलें कि मलाइका अरोड़ा इससे पहले हर्ष मेहता के साथ कई बार स्पॉट हुई तो सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि एक्ट्रेस खुद से 19 साल छोटे लड़के को डेट कर रही हैं.

Also Read
'अगर हार मान ली तो...' सोशल मीडिया बुलिंग के बीच Arjun Kapoor का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, क्या ट्रोलिंग बन रही बड़ा कारण?

Malaika’s Valentine at Trevi Fountain??
by
u/Paranoid_xxx in
BollyBlindsNGossip

Also Read
मलाइका अरोड़ा का रिवीलिंग ड्रेस में वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'भगवान इनको बुढ़ावा देना भूल गए'

मलाइका अरोड़ा का साल 2024 में हुआ था ब्रेकअप

गौरतलब है कि साल 1998 में मलाइका अरोड़ा ने बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के साथ शादी की थी. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का साल 2017 में तलाक हो गया था. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक बेटा अरहान खान है. अरबाज खान से तलाक लेने के बाद मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ गई और दोनों का रिश्ता 5 साल से ज्यादा समय तक चला. साल 2024 में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया. अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के बीच 12 साल एज गैप था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Harsh Mehta Malaika Arora