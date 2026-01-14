ENG हिन्दी
'आइटम सॉन्ग करके अच्छा...' 52 साल की Malaika Arora का बेबाक बयान, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Malaika Arora On Item Song: मलाइका अरोड़ा ने बॉलीवुड फिल्मों में एक से एक आइटम सॉन्ग किए हैं, लेकिन इस वजह से मलाइका ट्रोल भी हुई हैं. अब 52 साल की एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

By: Kavita  |  Published: January 14, 2026 12:26 PM IST

Malaika Arora On Item Song: मलाइका अरोड़ा 52 साल की हैं लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचाकर रखा हुआ है. वह जिस भी फिल्म में आइटम सॉन्ग करती हैं वो गाना छा जाता है. मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई हर किसी की जुबां पर रहता है लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई गानों में अपनी अदाएं दिखाई हैं. साल 2025 में मलाइका यो यो हनी सिंह के म्यूजिक वीडियो 'चिलगम' में नजर आई थीं. इसके बाद वह फिल्म 'थामा' के गाने 'पॉइजन बेबी' में भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं. मलाइका कई बार अपने आइटम सॉन्ग की वजह से ट्रोल भी होती हैं और वजह उनकी उम्र हैं. इस पर अब मलाइका ने मजेदार रिएक्शन दिया है.

52 की उम्र में कैसे करती हैं आइटम सॉन्ग?

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने नम्रता जकारिया के यूट्यूब शो में अपने करियर और पर्नसल लाइफ पर बात की. इस मौके पर मलाइका से उनके आइटम सॉन्ग के बारे में पूछा गया और ट्रोलिंग पर सीधा सवाल किया गया. बदले में मलाइका अरोड़ा ने भी शानदार अंदाज में सीधा जवाब दिया, जिससे ट्रोलर्स की बोलती बंद हो जाएगी. उनसे पूछा गया कि क्या वह इस इमेज को अपना मानती हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ी है? इस पर उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? मुझे इस काम को करने या इसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपको चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है. बहुत से लोग अलग-अलग बातें कहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है.'

आइटम सॉन्ग करने से मलाइका अरोड़ा को कैसा लगता है?

मलाइका अरोड़ा ने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए आगे कहा कि डांस एक एक्सप्रेशन है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मैं 52 साल की उम्र में ये सब आराम से कर पाती हूं. मैं जरूर कुछ तो सही कर रही हूं. मलाइका ने इस मौके पर अपने काम की भी बात की और कहा, 'ये बहुत ही एम्पावरिंग है. इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ही अच्छा महसूस होता है.'

मलाइका अरोड़ा के हिट सॉन्ग

बता दें कि मलाइका ने कई शानदार गाने किए हैं, जिसमें सबसे पहले चल छैयां छैयां है. इस गाने में मलाइका ने ट्रेन पर खड़े होकर डांस किया था, जिसमें शाहरुख खान भी हैं. इसके अलावा, वह हाउसफुल 2 के अनारकली, दबंग में मुन्नी बदनाम, वेलकम में होठ रसीले जैसे हिट गाने किए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

