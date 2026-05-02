सलमान खान की तरह जिंदगी जिएंगे भतीजे अरहान, मलाइका अरोड़ा ने बेटे को लेकर किया बड़ा खुलासा

Malaika Arora Talks About Son Arhaan Khan: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे अरहान खान को लेकर बात की है. उन्होंने उसकी जिंदगी के एक बड़े फैसले के बारे में खुलासा किया है.

मलाइका अरोड़ा ने बेटे अरहान खान को लेकर ये बात कही है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. 52 साल की एक्ट्रेस अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. अब मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने 23 साल के बेटे अरहान खान (Arhaan Khan) को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उनका बेटा शादी और बच्चे नहीं करना चाहता है. मलाइका अरोड़ा को जब इसके बारे में पता चला तो वह खुद हैरान रह गई थीं. गौरतलब है कि अरहान खान के चाचा सलमान खान ने भी शादी और बच्चे नहीं किए हैं. इस तरह से अरहान खान उनके कदमों पर आगे चलना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने बेटे को लेकर और क्या बताया है.

मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करेंगे शादी

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने 'टाइम्स एंटरटेनमेंट' के साथ बातचीत में अपने बेटे अरहान खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि अरहान खान ने उनसे कहा कि उनका शादी करने का कोई प्लान नहीं और वह बच्चे भी नहीं चाहते हैं. मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि अरहान खान ने उनसे मजाकिया लहजे में कहा कि वह वह पोते-पोती की उम्मीद छोड़ दें. एक्ट्रेस ने बताया जब उन्होंने बेटे से शादी और बच्चे ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया. अरहान खान ने कहा कि आज की दुनिया में प्रदूषण और हालात बहुत खराब हैं. इस माहौल में बच्चों को लाना नहीं चाहते. उनका मानना है कि ये फैसला भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारी का है. बताते चलें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 1998 में शादी की और साल 2017 में तलाक ले लिया था. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान का जन्म साल 2002 में हुआ था.

मलाइका अरोड़ा ने खुद से प्यार करने की दी सलाह

मलाइका अरोड़ा ने इंटरव्यू के दौरान रिश्तों पर बात की. उनका कहना है कि रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, ये समय के साथ बदलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि लोग फिल्मों और कहानियों से एक परफेक्ट लव स्टोरी की उम्मीद कर लेते हैं लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है. हर चीज बदलती है और इंसान को समय के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है. इसके साथ ही मलाइका अरोड़ा ने खुद से प्यार करने की बात पर जोर दिया. उनका मानना है कि अगर इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा तो जिंदगी को मस्ती के साथ नहीं जी पाएगा. खुद को समझना और खुश रहना बहुत जरूरी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.