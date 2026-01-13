Malaika Arora के दिल में अब भी है एक्स बॉयफ्रेंड के लिए जगह? एक्ट्रेस बोली- 'अर्जुन कपूर मेरी जिंदगी में...'

Malaika Arora On Arjun Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बॉलीवुड स्टार्स मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने एक-दूसरे को पांच साल से अधिक समय तक डेट किया था. दोनों साथ में वेकेशन में जाते थे और प्यार लुटाने का मौका नहीं छोड़ते थे. जब मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हुआ तो उनके तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा सदमा लगा. लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि एक साथ इतना अच्छा समय बिताने वाले कपल का रिश्ता टूट गया है. फिलहाल, दोनों स्टार्स आज भी जब मिलते हैं तो अच्छे दोस्त की तरह पेश आते हैं. इसी बीच मलाइका अरोड़ा ने एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के लेकर बड़ी बात कही है.

मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को लेकर कही ये बात

मलाइका अरोड़ा ने नम्रता जकारिया के साथ बात करते हुए कहा कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे लगता है कि गुस्सा और दुख जिंदगी का हिस्सा है. हम सब इंसान हैं, हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा, उदासी और निराशा से गुजरना पड़ता है. लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं. भले ही ये बात छोटी लगे लेकिन समय सब ठीक कर देता है. सबकुछ चाहे जैसा भी रहा हो, अर्जुन मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं. मैं अपने अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती. इसको लेकर पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है.' मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा, 'लोगों को सेलिब्रिटीज की जिंदगी में झांकने की आदत बन गई है. अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये सब झेलने के लिए तैयारा रहना पड़ता है. लेकिन हमें यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल लाइफ का कितना हिस्सा सार्वजनिक करना चाहते हैं. आज के दौर में अगर छींक आती है तो खबर बन जाती और लोगों को सबकुछ पता चल जाता है.'

मलाइका अरोड़ा का अरबाज खान से हो चुका है तलाक

मलाइका अरोड़ा की जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने साल 1998 में बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के साथ शादी की थी. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक बेटा अरहान खान है. साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में आ गईं. इन दोनों का रिलेशनशिप 5 साल ज्यादा समय तक चला और 2024 में दोनों अलग हो गए थे. वहीं, अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान के साथ दूसरी शादी की थी और दोनों एक बेटी माता-पिता हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

