मलाइका अरोड़ा का रिवीलिंग ड्रेस में वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'भगवान इनको बुढ़ावा देना भूल गए...

Malaika Arora Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. उन्होंने काफी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है. इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 4, 2026 11:54 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने ग्लैमर अंदाज के लिए फैंस बीच मशहूर हैं. वह जहां भी जाती हैं तो लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं. मलाइका अरोड़ा हाल ही में मायानगरी यानी मुंबई में स्पॉट हुई हैं और उनका हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज फैंस को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. उन्होंने नए हेयरस्टाइल के साथ नजर आईं और उनकी रिवीलिंग ड्रेस चर्चा का विषय बनी हुई है. मलाइका अरोड़ा ने डीपनेक टॉप पहना हुआ था और अपना फिगर फ्लॉन्ट किया. उनका वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस को लेकर क्या कमेंट आए हैं.

