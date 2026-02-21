ENG हिन्दी
  • सलीम खान को देखने अस्पताल पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान से तलाक के बाद भी फैमिली से है अच्छी बॉन्...

सलीम खान को देखने अस्पताल पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान से तलाक के बाद भी फैमिली से है अच्छी बॉन्डिंग

Malaika Arora Visit Hospital For Salim Khan: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के एक्स ससुर सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. वह उनका हाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थीं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 21, 2026 8:52 PM IST

मलाइका अरोड़ा ने एक्स ससुर सलीम खान का हालचाल जाना.

मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) की तबीयत ठीक नहीं है और वह इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी सेहत खराब होने के चलते खान फैमिली परेशान है और परिवार के सदस्यों और इंडस्ट्री के सिलेब्स का अस्पताल आना-जाना लगा है. खान फैमिली के शुभचिंतक सलीम खान के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने एक्स ससुर सलीम खान को देखने के लिए अस्पताल पहुंची थीं. उन्हें बेटे अरहान खान के साथ अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया है. मलाइका अरोड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मलाइका अरोड़ा का खान फैमिली से है अच्छा रिश्ता

सलीम खान की स्वास्थ्य को लेकर फैमिली काफी चिंतित है. सलमान खान समेत परिवार के अन्य सदस्य करीबी लोग लगातार उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए हैं. अब अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा लीलावती अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने अपने एक्स ससुर का हाल जाना. मलाइका अरोड़ा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि वह अपने बेटे अरहान खान के साथ नजर आईं. दोनों कार से उतरते हैं और सीधे अस्पताल के अंदर चले जाते हैं. इससे एक बात साफ हो जाती है कि मलाइका अरोड़ा का भले ही अरबाज खान से तलाक हो गया है लेकिन खान फैमिली के साथ उनका रिश्ता अभी काफी मजबूत है.

अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद की दूसरी शादी

मलाइका अरोड़ा ने सलीम खान के दूसरे नंबर के बेटे अरबाज खान से साल 1998 में शादी की थी. दोनों के एक बेटा अरहान खान हैं. साल 2017 में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का तलाक हो गया था. दोनों तलाक लेने के बाद अपने बेटे अरहान खान के लिए एक-दूसरे मिलते हैं. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान को तलाक के बाद कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है. अरबाज खान ने तलाक के 6 साल बाद 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान के साथ शादी कर ली थी और दोनों पिछले साल यानी 2025 में बेटी के माता-पिता बने हैं. मलाइका अरोड़ा ने तलाक के बाद शादी नहीं की है लेकिन वह बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ काफी समय तक रिश्ते में रही हैं. फिलहाल, दोनों का ब्रेकअप हो गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
