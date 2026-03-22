रेगिस्तान की रेत में दिखेगा मल्लिका शेरावत का जादू, करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी एक्ट्रेस

करण जौहर के माइंड-गेम रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' की चर्चा तेज हो गई है. जैसलमेर के शाही सूर्यगढ़ पैलेस में शूटिंग शुरू हो चुकी है, जहां बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत की एंट्री हो गई है. की

फिल्म मेकर करण जौहर का फेमस रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार है. प्राइम वीडियो के हालिया इवेंट में हुए इस ऐलान के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. राजस्थान की रेतीली वादियों और जैसलमेर की खूबसूरती के बीच इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसके कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर हो रही है. इस बार बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत शो में अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी.

मल्लिका शेरावत की सरप्राइज एंट्री

काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मल्लिका शेरावत इस रियलिटी शो का हिस्सा बन सकती हैं. अब ताजा रिपोर्ट ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, मल्लिका शेरावत शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंच चुकी हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसको लेकर चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन उनके जैसलमेर पहुंचने की खबर ने यह साफ कर दिया है कि वह 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आने वाली हैं.

शाही पैलेस में रची जाएगी साजिश

'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन भी पहले के सीजन की तरह भव्यता से भरपूर होने वाला है. इसकी शूटिंग जैसलमेर के मशहूर 'सूर्यगढ़ पैलेस' में की जा रही है. यह वही आलीशान होटल है जो हाई-प्रोफाइल शादियों और इवेंट्स के लिए जाना जाता है. याद दिला दें कि जनवरी 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने भी इसी पैलेस में सात फेरे लिए थे. इस शाही माहौल में धोखे का यह खेल दर्शकों को स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देगा.

मल्लिका शेरावत की लास्ट फिल्म

मल्लिका शेरावत लंबे समय से ग्लोबल लेवल पर एक्टिव हैं और विदेश में रह रही हैं. हाल ही में उन्हें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' फिल्म में नजर आईं थी. 'मर्डर' फिल्म से रातों-रात स्टार बनीं मल्लिका ने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और ब्रूनो मार्स जैसे ग्लोबल एक्टरों के साथ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. शो की बात करें तो इसके पहले सीजन को करण जौहर ने ही होस्ट किया था, जिसे उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने जीता था. इस गेम में कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है, जहां सर्वाइवल के लिए चालाकि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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