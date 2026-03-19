साध्वी का रूप छोड़ अब गोवा ट्रिप पर निकलीं ममता कुलकर्णी, मॉर्डन लुक ने इंटरनेट पर लगाई आग...

90 के दशक की स्टार ममता कुलकर्णी ने एक बार फिर अपने मेकओवर से सबको चौंका दिया है. पिछले साल महाकुंभ में साध्वी के रूप में नजर आने वाली ममता अब मॉडर्न अवतार में गोवा की ट्रिप पर निकल पड़ी हैं. उनका यह नया लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

90 के दशक की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर अपनी बदलती शख्सियत को लेकर सुर्खियों में हैं. अभी पिछले साल की ही बात है जब महाकुंभ के मेले में भगवा वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए और हाथ में माला लिए ममता को देखकर हर कोई दंग रह गया था. लोग मान चुके थे कि करण-अर्जुन की ये हसीना अब पूरी तरह अध्यात्म के रंग में रंग चुकी है, लेकिन हालिया तस्वीरों और वीडियो ने एक बार फिर सबको हैरत में डाल दिया है.

अब गोवा ट्रिप का जलवा

ममता कुलकर्णी के लुक में आया यह बदलाव किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. जिस रफ्तार से मौसम बदलते हैं, उसी अंदाज में ममता ने अपना साध्वी अवतार पीछे छोड़ दिया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे उनके लेटेस्ट वीडियो में वह किसी साध्वी की तरह नहीं, बल्कि एक मॉर्डन और स्टाइलिश एक्ट्रेस की तरह नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस का लुक हो रहा वायरल

इस वीडियो में ममता कुलकर्णी अपने भगवा वस्त्रों को छोड़कर एक ट्रेंडी जंपसूट में दिखाई दे रही हैं. खुले बाल, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस ममता अपनी गर्ल गैंग के साथ गोवा की ट्रिप पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार दिखीं. मस्ती के मूड में नजर आ रही ममता ने वीडियो में अपने दोस्तों से भी मिलवाया और बड़े उत्साह से कहा कि वे सब गोवा जा रहे हैं. एक्ट्रेस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर जमकर काॅमेंट भी कर रहें हैं.

महाकुंभ से मास्टरशेफ तक का सफर

बीता साल ममता कुलकर्णी के लिए काफी चर्चाओं भरा रहा है. सालों तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद जब वह भारत लौटीं, तो उनका रूप पूरी तरह बदला हुआ था. उन्होंने खुद को 'यमाई ममता नंदगिरी' घोषित कर दिया था. महाकुंभ के दौरान उनके कई वीडियो सामने आए थे, जिनमें वह फूलों की मालाओं के बीच बैठकर दूध से स्नान करती और तपस्या की बातें करती नजर आती थीं. उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर भी बनाया गया था, हालांकि बाद में इस पर काफी विवाद भी हुआ. लेकिन अब ऐसा लगता है कि ममता अध्यात्म की शांति से निकलकर फिर से चकाचौंध वाली जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही हैं. हाल ही में उन्हें लंबे समय बाद टेलीविजन पर भी देखा गया, जहां वह कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टर शेफ 3' के सेट पर मेहमान बनकर पहुंची थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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