'सिर पर पगड़ी, माधे पर तिलक...' ग्लैमर की दुनिया छोड़ जोगन बनीं Mamta Kulkarni, नया लुक देख लोग बोले- 'राणा जी...'

Mamta Kulkarni अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन एक्ट्रेस इस बार अपने लुक को लेकर न सिर्फ गॉसिप का हिस्सा बनी हुई हैं, बल्कि वे सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 27, 2026 6:40 PM IST

Mamta Kulkarni: 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को धड़काने वाले एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) अब ग्लैमर और शोबिज की दुनिया को अलविदा कह आध्यात्म की राह चुन चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस अक्सर अपने किसी न किसी बयान या विवाद की वजह चर्चा में आ जाती हैं. वहीं ममता अब अपने नए लुक (Mamta Kulkarni New Look) को लेकर गॉसिप का हिस्सा तो बनी ही हुई हैं, साथ ही नेटिजन्स पूर्व एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल भी रहे हैं.

Viral हुआ Mamta Kulkarni का नया लुक

दरअसल, सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni Viral Video) का नया अवतार देखने को मिल रहा है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ममता गेरुआ रंग के कपड़े, सिर पर पगड़ी और माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए नजर आ रही हैं. जैसे ही ममता कुलकर्णी का ये नया लुक सामने आया उनके पुराने फैंस के तो मानो होश ही उड़ गए वहीं नेटिजन्स उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे.

ममता के नए लुक यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni Movie) के इस लुक पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'जवानी के किस्से सुना दूं तो बुढ़ापा बुरा मान जाएगा.' दूसरे ने एक्ट्रेस ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कहने को लेकर चुटकी लेते हुए लिखा, 'मेकअप करना क्यों नहीं छोड़ा.' तीसरे ने लिखा, 'फिर कैमरे के सामने पोज क्यों करना?' एक अन्य यूजर ने ममता कुलरकर्णी के पॉपुलर गाने 'राणा जी माफ करना' पर चुटकी लेते हुए कमेंट किया, 'राणा जी माफ नहीं करेगा.' तो वहीं एक ने कहा, 'सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस नए लुक पर देखने को मिल रहे हैं.

Mamta Kulkarni ने अविमुक्तेश्वरानंद पर उठाए सवाल

आपको बता दें कि, इन दिनों पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान धर्म, राजनीति और संत समाज से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और अपनी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि, 'उन्हें शंकराचार्य किसने नियुक्त किया?' उन्होंने आगे कहा, 'करोड़ों की भीड़ में रथ लेकर निकलने की क्या जरूरत थी?'

शंकराचार्य पर ममता का आरोप

एक्ट्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, 'शंकराचार्य की वजह से ही उनके शिष्यों को पिटाई झेलनी पड़ी. राजा हो या रंक, सभी को कानून का पालन करना होता है और किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए.' इस दौरान उन्होंने महामंडलेश्वरों पर भी बड़ा हमला बोला.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
