दिव्या भारती की डेथ एनिवर्सरी पर ममता कुलकर्णी ने दी श्रद्धांजलि, एक्ट्रेस को याद कर लिखा इमोशनल नोट...

90 के दशक की चकाचौंध और मायानगरी में दिव्या भारती एक ऐसा नाम थी, जो फिल्मों में हिट की गारंटी थी. आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ग्लैमर की दुनिया को त्यागकर अध्यात्म की राह पकड़ने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने उन्हें बेहद खास अंदाज में याद किया है. ममता की इस भावुक पोस्ट ने एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब दिव्या भारती बॉक्स ऑफिस की रानी हुआ करती थीं. आज जब पूरा देश और सिनेमा प्रेमी दिव्या भारती को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर याद कर रहे हैं. आपको बता दें कि ममता, दिव्या के साथ की ही हैं.
ममता की भावुक पोस्ट
ममता कुलकर्णी ने दिव्या भारती की एक बेहद शालीन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है. फोटो एक सुंदर फ्रेम में सजी है, जिसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती और ताजे लाल गुलाब रखे हैं. यह सादगी भरी तस्वीर दिव्या की उस मासूमियत को दर्शाती है, जिसे दुनिया आज भी भुला नहीं पाई है. तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों ने हर किसी को इमोशनल कर दिया है. ममता ने लिखा कि दिव्या न केवल हिंदी बल्कि तेलुगु सिनेमा की भी एक डैजलिंग स्टार थीं. उन्होंने फिल्मफेयर और नंदी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनीं. ममता ने कैप्शन में लिखा, "दिव्या अपने आप में एक ब्रह्मांड थीं, 90 के दशक की सबसे खास और हसीन अदाकारा, आज के ही दिन उन्होंने हमें छोड़ा था, पर उनकी लीगेसी हमेशा जिंदा रहेगी."
रातों-रात बदली किस्मत
दिव्या भारती का करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. उन्होंने एक टीनएजर के रूप में दक्षिण भारत से शुरुआत की, जहां उन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला. लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की तो तहलका मच गया. उनकी फिल्म 'दीवाना' ने उन्हें रातों-रात एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां पहुंचने के लिए एक्टर्स दशकों मेहनत करते हैं. उनकी मासूम मुस्कान और आंखों की चमक ने उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड दिलाया और हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बना दिया.
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19 साल में एक्ट्रेस की हुई मौत
दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में जितना काम और नाम कमाया, वह आज भी एक रिकॉर्ड है. वे उस दौर की सबसे बिजी रहने वाली एक्ट्रेस थीं, जिनके पास फिल्मों की लंबी लाइन थी. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. महज 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 को उनकी अचानक मौत ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था. एक्ट्रेस की मौत अपने घर के खिड़की से नीचे गिरकर हुई थी.
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