ममता कुलकर्णी को आई पुरानी सहेली की याद, दिव्या भारती की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर लिखा इमोशनल नोट

90 की टॉप एक्ट्रेस दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक्ट्रेस का आज 52वां जन्मदिन है. इस मौके पर एक्ट्रेस की सहेली ममता कुलकर्णी ने उन्हें याद किया है.

90 के दशक की दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की 52वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एक्ट्रेस अब संन्यासी ममता कुलकर्णी ने एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. ममता ने एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के जरिए उस सुनहरे दौर को याद किया, जब दिव्या भारती की मासूमियत और खूबसूरती ने पूरे देश को अपना दीवाना बना रखा था. ममता कुलकर्णी का यह पोस्ट न केवल एक श्रद्धांजलि है, बल्कि उस दौर की याद दिलाता है जब इन दोनों एक्ट्रेसेस का बॉक्स ऑफिस पर सिक्का चलता था.

ममता कुलकर्णी का इमोशन मैसेज

ममता कुलकर्णी ने इंस्टाग्राम पर दिव्या भारती के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं." ममता ने आगे कहा कि भले ही दिव्या का सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता. आपको बता दें कि दिव्या भारती ने साल 1993 में महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं.

एक छोटा लेकिन शानदार करियर

दिव्या भारती का करियर बहुत ब्राइट और शानदार रहा है. बहुत कम समय में इन्होंने कई हिट फिल्में की. दिव्या भारती ने साल 1990 में तेलुगु फिल्म 'बोब्बिली राजा' से डेब्यू किया और रातों-रात सुपरस्टार बन गईं. साल 1992 में 'विश्वात्मा' से बॉलीवुड में कदम रखते ही उन्होंने 'सात समुंदर पार' गाने से टॉप एक्ट्रेस बन गईं. 'दीवाना', 'शोला और शबनम', और 'क्षत्रिय' जैसी फिल्मों के जरिए वह उस समय की सबसे महंगी और डिमांडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थीं. उनकी आखिरी फिल्म 'शतरंज' (1993) उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी.

रहस्यमयी मौत और अनसुलझे सवाल

दिव्या भारती की मौत आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है. साल 1993 में अपने पांचवीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से गिरने के कारण उनका निधन हो गया था. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक दुखद हादसा करार दिया गया, लेकिन कई सालों तक इसे लेकर कई साजिशों और थ्योरीज पर चर्चा होती रही. हालांकि साजिश जैसी कोई चीज सामने नहीं आई.

ग्लैमर की दुनिया छोड़ संन्यास की तरफ ममता कुलकर्णी

जहां दिव्या भारती ने कम उम्र में दुनिया छोड़ दी, वहीं ममता कुलकर्णी ने एक अलग रास्ता चुना. 'करण अर्जुन', 'वक्त हमारा है' और 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली ममता ने अचानक फिल्मी चकाचौंध को त्याग दिया. पिछले साल महाकुंभ के दौरान ममता ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने संन्यास ले लिया. वह अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं और उनका नया नाम श्री यामाई ममता नंद गिरी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

