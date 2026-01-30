ENG हिन्दी
  • 'आमिर खान मेरे बेडरूम में...', ममता कुलकर्णी ने बताया इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, एआर रहमान ...

'आमिर खान मेरे बेडरूम में...', ममता कुलकर्णी ने बताया इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, एआर रहमान के बयान पर दिया रिएक्शन

Mamta Kulkarni Experience In Film Industry: एक्स एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने फिल्मी दुनिया में अपने अनुभव को शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने म्यूजिशियन एआर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 30, 2026 9:58 PM IST

'आमिर खान मेरे बेडरूम में...', ममता कुलकर्णी ने बताया इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, एआर रहमान के बयान पर दिया रिएक्शन

फिल्म दुनिया से दूरी बना चुकीं एक्स एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) बीते साल उस समय काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थीं, जब वह महाकुंभ के दौरान किन्रर अखाड़ा में शामिल हुईं और महामंडलेश्वर बनी थीं. इसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था. इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और किन्नर अखाड़ा छोड़ दिया था. हालांकि, ममता कुलकर्णी अब अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुभव बताए हैं. इसके साथ ही म्यूजिशियन एआर रहमान के विवादित बयान पर भी रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि ममता कुलकर्णी ने क्या कहा है.

ममता कुलकर्णी ने बताई फिल्म 'बाजी' की शूटिंग की घटना

ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्म 'बाजी' की शूटिंग के दौरान का अनुभव शेयर करते बताया कि उस समय इंडस्ट्री में प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस अक्सर एक साथ मिल जाते थे. उस समय आज की तरह सुविधाएं नहीं होती थीं. वैनिटी वैन कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थीं और स्टार्स एक-दूसरे के घर से मदद लेते थे. ममता कुलकर्णी ने बताया कि फिल्म 'बाजी' की शूटिंग के दौरान आमिर खान अक्सर सीधे लोखंडवाला में उनके घर आते थे और उनके बेडरूम में कपड़े बदलते थे. वह पैकअप के बाद उनकी किचन में चाय बनाते थे.

ममता कुलकर्णी ने खुद को बताया लकी

ममता कुलकर्णी ने कहा, 'मैं बहुत लकी हूं कि मैंने 1990 के दशक में आमिर खान और शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ काम किया है. हमने कभी एक-दूसरे का धर्म नहीं दखा है. जब हम आमिर और शाहरुख वर्ल्ड टूर पर गए थे तो एक-दूसरे के घर में बैठते थे. इस दौरान कोई चाय बना रहा होता था तो कोई खाना बना रहा होता था.' एआर रहमान के बयान पर ममता कुलकर्णी ने कहा, 'बॉलीवुड में मेरा अनुभव एकदम अलग था. जिस इंडस्ट्री को मैं जानती थी वो ऐसे बंटवारों से तय नहीं होती थी. जब आप एआर रहमान को लेकर बात करते हैं तो हर चीज का अपना समय होता है. हो कता है कि आपके तरह का म्यूजिक अब रेलेवेंट ना हो. आज इतने सार बहुत अच्छे सिंगर्स को काम नहीं मिल रहा है.' बताते चलें कि ममता कुलकर्णा ने साल 1991 में डेब्यू किया था. इसके बाद वह उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया लेकिन उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा. ममता कुलकर्णा ने साल 2002 के बाद फिल्मी पर्दे से दूर हो गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

