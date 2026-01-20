ENG हिन्दी
Follow Us
'इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं', Kiara Advani के 'WEIRD' लुक पर भड़का शख्स; सरेआम लगा दी क्लास

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक इंफ्लुएंसर कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन के साथ मुलाकात और अपनी मां के साथ एक्ट्रेस के किए बर्ताव को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 20, 2026 7:43 PM IST

'इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं', Kiara Advani के 'WEIRD' लुक पर भड़का शख्स; सरेआम लगा दी क्लास

Kiara Advani WEIRD Look: कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और कार्तिक आर्यन (Karthik Aaryan) दोनों ही सितारे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं. जहां कियारा अपनी खूबसूरती से लोगों को दिलों पर राज करती हैं, वहीं कार्तिक अपने चार्मिंग लुक के लिए गर्ल्स के बीच हाई अटेंशन में बने रहते हैं. हालांकि, दोनों इन दिनों अपनी किसी फिल्म या शो को लेकर नहीं बल्कि अपने एक ऐसे बर्ताव को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसने सोशल मीडिया (Kiara Advani Video) पर नई बहस छेड़ दी है.

Kiara Advani के एक्सप्रेशन पर भड़का शख्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कार्तिकेय तिवारी नाम के एक इंफ्लुएंसर ने अपने अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन के साथ फ्लाइट में हुई मुलाकात के दौरान हुई एक घटना के बारे में बताया है. इंफ्लुएंसर ने अपने वीडियो में बताया कि, यह घटना तब हुई जब वह अपनी मां और भाई के साथ जयपुर से मुंबई जा रहे थे. उन्होंने बिजनेस क्लास की टिकट बुक की थी और इत्तेफाक से कियारा और कार्तिक भी उसी फ्लाइट में उसी क्लास में थे.

तिवारी ने आगे अपने वीडियो में बताते हुए कहा, 'सारा मामला सीट को लेकर हुई एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुआ.' उन्होंने कहा, 'उनकी मां को सीट नंबर का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह गलती से कियारा आडवाणी की सीट पर बैठ गईं. हालांकि, जैसे ही एयर होस्टेस ने उन्हें उनकी गलती बताई, वह तुरंत अपनी सही सीट पर जाकर बैठ गईं, लेकिन उन्हें जो बात बुरी लगी वो था उस दौरान एक्ट्रेस का रिएक्शन.'

'इन सितारों को भगवान की तरह क्यों पूजते हैं'

तिवारी ने अपने वीडियो में बताया कि, 'कियारा (Kiara Advani) के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी, जैसे उन्हें इस बात से चिढ़ हुई हो कि उनकी सीट पर कोई 'नॉन-सेलिब्रिटी' कैसे बैठ गया.' इंफ्लुएंसर ने इस दौरान कियारा आडवाणी के उस एक्सप्रेशन की नकल भी उतारकर दिखाई और आगे अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, 'तुम तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो भी नहीं, एक बार दीपिका या आलिया ऐसा करतीं तो मैं समझ भी सकता था. वो एक्सप्रेशन मेरे दिमाग में छप गया है. इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि, लोग इन सितारों को भगवान की तरह क्यों पूजते हैं.'

कार्तिक आर्यान के बिहेवियर पर कही ये बात

इंफ्लुएंसर ने अपने वीडियो में कार्तिक आर्यन के बिहेवियर के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि, 'कार्तिक ने फ्लाइट स्टाफ से ज्यादा बात नहीं की और वे सिर्फ कियारा से ही बात कर रहे थे, वो भी सिर्फ अंग्रेजी में' कार्तकेय ने कार्तिक के इंग्लिश में बात करने को निराशा जाहिर करते हुए कहा, 'हिंदी का एक वर्ड गलती से आ जाएगा तो कुछ गुनाह हो जाएगा.'

क्रू मेंबर के था कैसा था स्टार्स का बर्ताव?

तिवारी ने वीडियो आगे ये भी बताया कि, फ्लाइट लैंड होने के बाद जब क्रू मेंबर ने उनके साथ फोटो खिंचवानी चाही, तो दोनों एक्टर्स ने यह कहकर मना कर दिया कि, उन्हें जल्दी है और वे बिना रुके वहां से चले गए.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
