  • अनुराग डोभाल की हालत देख फूट-फूटकर रोईं मनारा चोपड़ा, पिछले 2 सालों का दर्द याद कर हुईं बेहाल...

अनुराग डोभाल की हालत देख फूट-फूटकर रोईं मनारा चोपड़ा, पिछले 2 सालों का दर्द याद कर हुईं बेहाल

'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट के बाद कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतरे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा भी अनुराग की इस हालत पर दुखी और टूटती हुई नजर आईं हैं. मन्नारा ने एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 10, 2026 9:11 AM IST

अनुराग डोभाल की हालत देख फूट-फूटकर रोईं मनारा चोपड़ा, पिछले 2 सालों का दर्द याद कर हुईं बेहाल
anurag dobhal

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल (UK07 Rider) की जिंदगी में इस वक्त तूफानों का दौर चल रहा है. पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और अब एक भयानक सड़क हादसे ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है. शनिवार रात दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए इस एक्सीडेंट के बाद अनुराग की हालत और उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर उनकी करीबी दोस्त मन्नारा चोपड़ा का दर्द छलक पड़ा है. मन्नारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिसकियां भरते हुए अनुराग के लिए इंसाफ और दुआ की गुहार लगा रही हैं.

मन्नारा चोपड़ा ने कही ये बात

मन्नारा चोपड़ा ने रोते हुए अनुराग के परिवार और उनके माता-पिता से तीखे सवाल किए हैं. उन्होंने कहा, "बिग बॉस के घर में अनुराग ने अपने पेरेंट्स और अपनी होने वाली पत्नी (ऋतिका) से बात करने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं. आज जब उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनके साथ क्या हो रहा है? इतने पैसे और शोहरत का आप क्या करेंगे, अगर आपसे प्यार करने वाला ही कोई पास न हो?"

अपने पिछले 2 सालों का दर्द किया याद

वीडियो में मन्नारा काफी टूटी हुई नजर आईं. उन्होंने पिंक कुर्ती पहनी हुई है और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. मन्नारा ने खुलासा किया कि वह खुद पिछले 2 सालों से इसी तरह के बुरे दौर और मानसिक प्रताड़ना से गुजरी हैं. उन्होंने कहा, "जब आप किसी के साथ एक घर (बिग बॉस) में वक्त बिताते हैं, तो एक इंसानी रिश्ता जुड़ जाता है. अनुराग अभी सिर्फ 28-29 साल के हैं, उनके साथ जो हो रहा है उसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है."

जानें क्या है पूरा मामला?

अनुराग डोभाल पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी ऋतिका और अपने माता-पिता के बीच चल रहे विवादों के कारण काफी तनाव में थे. अनुराग ने एक 2 घंटे लंबे वीडियो में आरोप लगाया था कि उनकी इंटर-कास्ट मैरिज की वजह से उनके घरवाले उन्हें और उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं. शनिवार रात जब वह कार में लाइव आकर अपने फैंस से बात कर रहे थे, तभी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. फिलहाल वह मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें गंभीर फ्रैक्चर आए हैं.

मन्नारा ने दिया जवाब

मन्नारा ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो सोशल मीडिया पर अनुराग की मानसिक स्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं. मन्नारा ने अपील की कि इस वक्त अनुराग को ट्रोलिंग की नहीं, बल्कि अपने माता-पिता के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अनुराग का परिवार पुरानी बातें भूलकर इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

