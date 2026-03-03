ENG हिन्दी
  • Mandana Karimi ने क्यों लिया बॉलीवुड छोड़ ईरान लौटने का फैसला? भारत की इस बात से खफा हैं एक्ट्रेस...

Mandana Karimi ने क्यों लिया बॉलीवुड छोड़ ईरान लौटने का फैसला? भारत की इस बात से खफा हैं एक्ट्रेस

Mandana Karimi: पिछले कई सालों से भारत में रही ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी अब ईरान लौटने की तैयारी में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने इंडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, वो अब वापस जाने वाली हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 3, 2026 6:49 PM IST

भारत क्यों छोड़ रही हैं मंदाना करीमी?

Mandana Karimi Leave India: पश्चिमी एशिया में इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है. अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और हाल ही में इस हमले में ईरान के धर्मगुरु अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत की खबर सामने आई थी. इसी बीच अब ईरानी मूल एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने बड़ा फैसला लिया है. मंदाना पिछले कई सालों से भारत में रह रही हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस देश छोड़ने प्लान कर रही है. हालांकि, इस फैसले के पीछे की वजह उन्होंने भारत के लोगों को बताया है साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

बॉलीवुड क्यों छोड़ रही हैं मंदाना करीमी?

मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या वह वापस ईरान जाना चाहेंगी, तो इस सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, 'जिस पल यह ऐलान होगा कि वहां कि सत्ता (ईरानी में तानाशाही) खत्म हो गई है, मैं चली जाऊंगी. वैसे भी, मेरा बोरिया-बिस्तरा तैयार है और मैं भारत भी छोड़ रही हूं.' उन्होंने आगे कहा कि, 'यही मेरा प्लान है क्योंकि मुझे लग रहा है कि, जैसे मेरा भारत से 'ब्रेकअप' हो रहा है.'

'अब भारत में मेरी कोई आवाज नहीं रही'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में भारत आई थी. भारत ने मुझे सबकुछ दिया है, मेरा मॉडलिंग करियर, एक्टिंग करियर, लोगों का प्यार और अच्छे दोस्त, लेकिन मुझे महसूस होता है कि, अब भारत में मेरी कोई आवाज नहीं रह गई है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'पिछले दो महीनों में मैंने मुंबई में खुद को जितना अकेला और घर की याद में तड़पता हुआ महसूस किया है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ.'

'मुझे भारत ने धोखा दिया है'

'यहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं प्रोटेस्ट में गई और ईरान के बारे में खुलकर बात की, तो मैंने अपने कई 'तथाकथित' दोस्तों को खो दिया. मुझे लगता है कि, भारत ने एक तरह से मुझे धोखा दिया है. भारत ने मुझे वो सब दिया जो उसे देना था और अब आगे बढ़ने का समय है. उम्मीद है कि मैं ईरान शिफ्ट हो जाऊंगी.'

युद्ध के बीच मंदाना ने की थी ट्रंप की तारीफ

आपको बता दें कि, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर मंदाना ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पिछले दिनों तारीफ भी की थी. गौरतलब है कि, मंदाना का इंस्टाग्राम ऐसे वीडियोज और तस्वीरों से भरा पड़ा है, जिनमें वह ईरान के हालातों पर बात कर रही हैं और लोगों से अपने देश की मदद और समर्थन करने की अपील कर रही हैं.

इन फिल्मों और शोज में आ चुकी हैं नजर

वहीं अगर बात करें मंदाना करीमी (Mandana Karimi Movies) के वर्कफ्रंट की तो उन्हें 'भाग जॉनी', 'मैं और चार्ल्स' और 'क्या कूल हैं हम 3' जैसी फिल्मों में देखा गया था. इसके अलावा मंदाना (Mandana Karimi TV Shows) कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉक अप' और 'बिग बॉस 9' में भी नजर आ चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

