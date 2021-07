Mandira Bedi ने पति Raj Kaushal की मौत के 4 दिन बाद डाला पहला पोस्ट, शेयर की 'आखिरी पार्टी' की फोटोज

Mandira Bedi has shared pictures of her last party with her husband Raj Kaushal after 4 days of his sudden demise: बीते 30 जून को मंदिरा बेदी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से राज कौशल का निधन हो चुका है। बीते शनिवार को ही राज कौशल की प्रेयर मीट का आयोजन किया गया था। इस दौरान विद्या मालवदे, रोनित रॉय (Ronit Roy), आशीष चौधरी और मौनी रॉय (Mouni Roy) जैसे सितारे मंदिरा बेदी की हिम्मत बढ़ाने उनके घर पहुंचे थे। राज कौशल की अंतिम यात्रा पर मंदिरा बेदी को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। पति के निधन के 4 दिन बाद अब मंदिरा बेदी ने सोशल मीडिया पर अपनी और उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मंदिरा और कौशल क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। Also Read - Mandira Bedi ने पति की प्रेयर मीट के बाद किया ये काम, फैंस को सताने लगी चिंता

ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीरें मंदिरा बेदी और राज कौशल की आखिरी पार्टी की हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस और सेलेब्स काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं और हर कोई मंदिरा को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत के साथ रहने के लिए कह रहे हैं। राज कौशल की इन अनदेखी तस्वीरों पर मंदिरा बेदी ने टूटे हुए दिल का इमोजी बनाया है।

नीचे देखें मंदिरा बेदी की पोस्ट...

मंदिरा बेदी ने दी थी पति को मुखाग्नि

मंदिरा बेदी ने खुद राज कौशल को मुखाग्नि दी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हल्ला हुआ था। इस मामले में मंदिरा के सपोर्ट में कई सितारे उतर आए और सभी ने ट्रोलर्स को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हमेशा से ही अपने अलग विचारों के लिए मशहूर मंदिरा बेदी ने इस मुश्किल घड़ी में भी कई फैंस का दिल जीत लिया था।

मंदिरा बेदी के है दो बच्चे

साल 1999 में राज कौशल से मंदिरा बेदी की शादी हुई थी। शादी के सालों बाद मंदिरा और बेदी को बेटा हुआ, जिसका नाम इस कपल ने वीर रखा था। लॉकडाउन के दिनों में मंदिरा और राज ने एक बेटी को गोद लेने की प्लानिंग की थी और बीते साल ही दोनों ने ये काम भी किया। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) और राज कौशल (Raj Kaushal) की ये अनदेखी तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। बॉलीवुडलाइफ परिवार दुआ करता है कि मंदिरा बेदी को इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की हिम्मत मिले।