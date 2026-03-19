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मनीष मल्होत्रा पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन से सदमे में डिजाइनर, अंतिम विदाई देने पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स

दिग्गज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का निधन हो गया है, जिससे पूरे बॉलीवुड में मातम छाया हुआ है. इस दुख की इस घड़ी में करण जौहर, कियारा आडवाणी और मलाइका अरोड़ा समेत कई सितारे मनीष के घर पहुंचे हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 20, 2026 12:10 AM IST

मनीष मल्होत्रा पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन से सदमे में डिजाइनर, अंतिम विदाई देने पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स
Manish Malhotra

भारतीय फिल्म और फैशन जगत से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है. दिग्गज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का निधन हो गया है, जिससे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है. मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे. मशहूर सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के सिर से मां का साया उठ गया है. मनीष की माताजी, गरिमा मल्होत्रा ने मुंबई में अंतिम सांस ली. इस दुखद समाचार के मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है. मनीष मल्होत्रा आज गहरे शोक में डूबे हुए हैं.

मां के सबसे करीब थे मनीष मल्होत्रा

मनीष मल्होत्रा अक्सर इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में अपनी मां के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते रहे हैं. वह अपनी मां को अपनी ताकत मानते थे. मनीष मुंबई स्थित अपने घर में मां के साथ ही रहते थे. मनीष ने एक बार शेयर किया था कि उनके फैशन की दुनिया में कदम रखने और सिनेमा के लिए उनके जुनून को सबसे पहले उनकी मां ने ही पहचाना था.

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दुख की घड़ी में एकजुट हुआ बॉलीवुड

जैसे ही गरिमा मल्होत्रा के निधन की खबर फैली, मनीष के बांद्रा स्थित आवास पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया. बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और मनीष के करीबी दोस्त इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े नजर आए. मनीष के सबसे पुराने दोस्तों में से एक करण जौहर तुरंत उनके घर पहुंचे हैं. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी बेहद भावुक स्थिति में मनीष के घर जाते देखा गया. मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर भी शोक व्यक्त करने पहुंचे हैं. इनके अलावा करिश्मा कपूर, वरुण धवन, उर्मिला मातोंडकर, सोनाली बेंद्रे और फातिमा सना शेख जैसे सितारों ने वहां पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी.

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मनीष के जीवन का दूसरा बड़ा दुख

मनीष मल्होत्रा के लिए यह समय बहुत कठिन है. साल 2019 में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनकी मां ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थीं. पिता के जाने के बाद वह अपनी मां की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे. अब मां के निधन ने उन्हें एकदम तोड़ दिया है.

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इंस्पिरेशन थीं गरिमा मल्होत्रा

मनीष मल्होत्रा हमेशा कहते थे कि उनकी मां ने न केवल उन्हें बड़ा किया, बल्कि एक सफल इंसान बनने की इंस्पिरेशन भी दी. बचपन में जब मनीष कपड़ों के स्केच बनाया करते थे, तब उनकी मां ही थीं, जो उन्हें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थीं. आज उसी प्रेरणा और सपोर्ट सिस्टम के चले जाने से मनीष पूरी तरह टूट चुके हैं. पूरा बॉलीवुड इस समय मनीष मल्होत्रा और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है. सोशल मीडिया पर भी फैंस और सेलिब्रिटीज गरिमा मल्होत्रा की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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