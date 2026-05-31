'घूसखोर पंडित' विवाद पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात कि सबकी बोलती हो गई बंद

अपनी अपकमिंग फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल पर मचे बवाल पर मनोज बाजपेयी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है. लगातार मिल रही धमकियों के बीच एक्टर ने बयान दिया है.

मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में शुमार मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. जब से इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ है, तब से इसके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. समाज के एक वर्ग ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जताई. अब इस पूरे हंगामे पर खुद मनोज बाजपेयी ने सामने आकर अपनी बेबाक राय रखी है.

धमकियों पर बयां किया दर्द

एक हालिया इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने माना कि फिल्म के टाइटल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उससे पूरी फिल्म की टीम काफी परेशान थी. उन्होंने खुलकर माना कि इस विवाद के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, साथ ही कई तरह की धमकियां भी दी गईं. लेकिन इन सब के बावजूद एक्टर ने बेहद शांत और पॉजिटिव रवैया अपनाया. उनका कहना है कि अगर हमारे किसी काम से जनता या किसी समाज की भावनाएं आहत होती हैं, तो उस पर दोबारा सोचना और बदलाव करना बिल्कुल गलत नहीं है.

'कहानी मायने रखती है, टाइटल नहीं'

फिल्म का नाम बदले जाने की संभावनाओं पर बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा, "मेरे लिए किसी भी फिल्म का नाम बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. किसी भी सिनेमा की असली जान उसकी कहानी, उसका कंटेंट और कलाकारों की एक्टिंग होती है, सिर्फ उसका नाम नहीं." अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है, तो फिल्म की टीम दर्शकों की खुशी के लिए कोई दूसरा और ज्यादा बेहतर नाम चुनने से पीछे नहीं हटेगी.

ट्रोल करने वालों को कही ये बात

मनोज बाजपेयी ने आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यानी 'सोशल मीडिया ट्रोलिंग' पर भी अपना नजरिया साफ किया. उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना पूरी बात जाने या बिना फिल्म की कहानी समझे, सिर्फ नाम देखकर ही अपनी राय बना लेते हैं और जल्दबाजी में गाली-गलौज या विरोध करने लगते हैं.

बेवजह की बहस से दूर

जब एक्टर से पूछा गया कि वे इन विवादों को कैसे संभालते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे अपना कीमती समय और एनर्जी इन फालतू की बहसों में बर्बाद करना पसंद नहीं करते. मनोज ने कहा, "मैं अपना समय पढ़ने-लिखने और सिनेमा की नई चीजें सीखने में लगाना पसंद करता हूं. ऐसे में शांत रहना ही सबसे अच्छा जवाब है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.