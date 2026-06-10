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Governor के मेकर्स ने दिया CAs को तोहफा! फिल्म के टिकट को लेकर भी आई बड़ी खबर

Governor Special Screening for CAs and Their Families: मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गवर्नर' के मेकर्स ने रिलीज से पहले बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है. फिल्म 'गवर्नर' के मेकर्स ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में जानकर फैंस भी खुश हो जाएंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: June 10, 2026 5:17 PM IST
Governor के मेकर्स ने दिया CAs को तोहफा! फिल्म के टिकट को लेकर भी आई बड़ी खबर

Governor के मेकर्स ने दिया CAs को तोहफा!

Governor Ticket Price: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) 12 जून को अपनी फाइनेंशियल थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर' (Governor) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म का बज फैंस के बीच बना हुआ है. इसी बीच मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'गवर्नर' के मेकर्स आज क्वालिफाइड सीएज और उनके परिवार के लिए खास स्क्रिीनिंग का आयोजन करने वाले हैं. वैसे भी ये फिल्म स्टूडेंट्स के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म में 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस को बारीकी से दिखाया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस स्पेशल स्क्रीनिंग में करीब 200 सीए शामिल होने वाले हैं. इस स्पेशल स्क्रीनिंग में इनके परिवार को भी न्योता भेजा गया है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'गवर्नर' का ट्रेलर लॉन्च हुआ था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट्स को बुलाया गया था.

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इतने में मिलेगा Governor का टिकट

खबर है कि मनोज बाजपेयी की फिल्म को अब आप सस्ते में देख सकते हैं. मेकर्स ने फिल्म के फैंस को सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है. बताया जा रहा है कि अगर आप टिकट बुतक करते समय GOVERNOR90 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके टिकट की कीमत केवर 90 रुपए रह जाएगी. ऐसे में आप केवल 90 रुपए में फिल्म 'गवर्नर' का मजा ले पाएंगे, BookMyShow पर टिकट बुक करते समय आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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मनोज बाजपेयी की फिल्म दिलाएगी पुराने दिनों की याद

कहना गलत नहीं होगा कि 90 रुपए में फिल्म देखकर आपको भी पुराने दिनों की याद आ जाएगी, कि कैसे 90 के दशक में सस्ते में फिल्म देखी जाती थीं. हालांकि फिल्म 'गवर्नर' को टक्कर देने के लिए फिल्म मैं वापस आऊंगा भी रिलीज की जा रही है. वेदांग रैना की इस फिल्म में भी आजादी से पहले ही कहानी दिखाई जाने वाली है.

मनोज बाजपेयी की फिल्म की क्या है कहानी ?

फिल्म में मनोज बाजपेयी RBI गवर्नर एस. वेंकटरमणन का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे देश की सरकार ने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे लोगों को बचाने के लिए सीक्रेट मिशन तैयार किया था. देश को भुखमरी की हालत से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे. डायरेक्टर चिन्मय डी. मांडलेकर ने इस फिल्म को बनाया है. ये फिल्म इस शुक्रवार यानी 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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